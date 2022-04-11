Финны и шведы собрались в НАТО: какие перспективы – почему же для Украины двери Альянса закрыты

После российской агрессии против Украины Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом, пишет лондонская Times со ссылкой на американские источники. Насколько это реальная перспектива? Как это может отразиться на ходе российско-украинской войны? Так ли нереально вступление Украины в НАТО, как это видится на данном этапе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

Официальный Киев должен брать пример с финнов и шведов

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало бы здоровой реакцией двух нормальных демократических обществ на соседство с безумным ядерным государством, зараженным идеологией нацизма.

"Эта реакция отражает тот простой факт, что только НАТО является единственным существующим в современном мире реальным, а не мифическим гарантом защиты от агрессии РФ. Только НАТО имеет в своем арсенале достаточно оружия, войска и технологий, чтобы обеспечить безопасность всем своим членам от нападения любой страны, включительно с РФ и Китаем. И только НАТО имеет 5-ю статью, которая жестко обязывает все государства-члены Альянса немедленно применить всю имеющуюся силу в защиту каждого из членов, даже если жертвой агрессии стали наименьшее или беднейшее из государств блока", – поясняет Евгений Дикий.

По его мнению, Финляндия и Швеция выбирают единственный действенный механизм защиты от потенциального нападения РФ, что это делает такое нападение практически исключенным раз и навсегда.

"Это – пример для Украины, которая даже после победы в нынешней войне с РФ останется первоочередной целью и мишенью агрессивных планов Кремля (при этом независимо от того, кто будет персонально управлять в Кремле). НАТО и только НАТО может стать гарантом не повторения этой войны, – уверен эксперт. – Это следует понять нашим политикам, часть которых, включая Банковую, стала жертвой антинатовской информационной спецоперации РФ под лозунгом "НАТО нас не хочет". Следует прекратить повторять этот лозунг российской пропаганды, прекратить искать какие-то нереалистичные альтернативы НАТО в виде "соглашения о гарантиях для Украины", на что пока непроизводительно тратятся дипломатические усилия нашей делегации в Стамбуле и не только. Следует понять, что РФ так настойчиво требует отказа Украины от атлантических перспектив именно потому, что понимает: вступление в Альянс навсегда исключит возможность повторения агрессии РФ против Украины".

Евгений Дикий призывает официальный Киев брать пример с финнов и шведов, ставить вступление в НАТО ключевым приоритетом политики после войны и упорно над этим работать.

"А насчет "НАТО нас не хочет" и "нас никогда туда не примут" — вспомним, что два месяца назад это же говорили о Евросоюзе, кандидатом в члены которого мы, скорее всего, станем уже летом. Конечно, никто не примет нас в НАТО в разгар войны, однако после ее завершения эта перспектива станет более реальной, чем когда-либо прежде, – прогнозирует эксперт. – И чем очевиднее будет наша военная победа над РФ, тем быстрее будет положительное решение Альянса, что является еще одним весомым аргументом против любых промежуточных "гибридных" решений вроде предлагаемых в настоящее время в Стамбуле".

Расширение НАТО вызовет истерику у российских пропагандистов и политиков

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак называет перспективу Финляндии и Швеции стать частью НАТО – более чем реальной.

"Уже даже обговариваются сроки – середина лета. У этих стран — мощная экономика, отличная военная инфраструктура, всё в порядке с демократией. Стандарты НАТО поддерживаются ими уже давно. И вопрос их вступления в Альянс – чисто технический. Они вполне соответствуют всем нужным стандартам", – отмечает эксперт.

Он не сомневается, что такое приростание НАТО вызовет истерику у российских пропагандистов и политиков.

"Посыплются угрозы, заявления в стиле: а мы же говорили, что НАТО наступает, НАТО нас окружает, враги со всех сторон, Россия в кольце. Будут подброшены дополнительные дрова в костер российской агрессии по отношению ко всему цивилизованному миру. Будут высчитывать подлетное время ракет со стороны Финляндии к тому же Санкт-Петербургу. И так далее... Но обращать на это внимание после всего, что Россия натворила и продолжает творить в Украине, вряд ли стоит. На все фронты она не разоврется. И если полезет войной на ту же Финляндию, развалиться еще быстрее, чем воюя только с Украиной", – предупреждает Иван Ступак.

Что касается евроатлантических перспектив нашей страны, то они, по мнению эксперта, пока весьма туманны.

"И потому что юридически есть определенные ограничения, прописанные в уставе Альянса, которые не дают этому произойти здесь и сейчас. Это и пункт о том, что нельзя делать членом НАТО страну, имеющую территориальный конфликт (а у нас он есть). И пункт, согласно которому, все члены Альянса должны поддержать нового члена (а тут у нас явные проблемы с той же Венгрией). И потому что инфраструктурно нам нужно соответствовать высоким стандартом НАТО. А Россия целенаправленно уничтожает нашу инфраструктуру. Плюс – следует делать определенные взносы в фонд Альянса. К чему мы сейчас, понятно, тоже не готовы", – резюмирует Иван Ступак.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину – это ведь не только об Украине, это еще и о глобальной безопасности не только Европы, но и всего мира

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"То, что Финляндия и Швеция могут в ближайшее время стать членами НАТО – это сигнал для всего мира. Сигнал о том, что международное сообщество активно задумывается по поводу вопроса глобальной безопасности".

Катерина Коваль акцентирует, что полномасштабное вторжение РФ в Украину – это ведь не только об Украине, не только о вскрывшихся планов российского руководства об уничтожении украинцев как нации. Это еще и о глобальной безопасности. Не только Европы, но и всего мира.

"Россия активно демонстрирует, что плевать хотела на санкции, что ее "спецоперация" (по сути — война, геноцид) будет продолжаться. Уже звучат угрозы касательно применения химического, ядерного оружия. От всего происходящего, от того, что еще может произойти – страдает не только Украина, но и другие страны. Это и миллионы беженцев, и продовольственный кризис, и рост цен на всё и вся, и прочие вызовы. Все последние события подтвердили, что РФ не понимает и не принимает правила цивилизованного мира. И останавливаться в своей агрессии она явно не собирается, – отмечает эксперт. – Поэтому даже до недавнего внеблоковые, нейтральные страны — задумываются о безопасности. Не только своей, подчеркиваю, но и – глобальной".

Украина, по словам Катерины Коваль, в данный момент, к сожалению, не может стать членом НАТО, так как есть неразрешенные территориальные вопросы.

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