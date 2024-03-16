Финляндия разворачивает автомобили с российскими номерами

С 16 марта в Финляндии больше нельзя ездить на зарегистрированных в России автомобилях без специального разрешения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает финская таможенная служба.

Автомобили с российскими номерами. Фото: из открытых источников

Автомобиль с российскими номерами в Финляндии теперь может быть обложен пошлиной и НДС, после чего он должен выехать за пределы ЕС.

Отмечается, что в некоторых случаях управление авто с зарегистрированными в России номерами позволят: для студентов дневной формы обучения, людей, работающих по срочному трудовому договору, граждан ЕС или Европейской экономической зоны, постоянно проживающих в РФ.

Однако при этом они должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления в силу запрета.

У россиян было полгода, чтобы вывезти свои авто из Финляндии. Выезд из Финляндии через финско-российскую границу невозможен, поскольку пункты пропуска закрыты до 14 апреля 2024 года. В таможенной службе отмечали, что государственные органы не будут выдавать отдельные инструкции по практическим вопросам по вывозу транспортных средств россиянами. Владельцы автомобилей сами несут ответственность за решение по их транспортным средствам, отмечали финны.

С 11 марта в странах ЕС не должно остаться автомобилей с российскими номерными знаками. Владельцы автомобилей с российской регистрацией считаются нарушителями требований законодательства и в отношении них будет применяться ответственность – штраф или конфискация автомобиля.

Ранее стало известно, что 11 марта Литва начала задерживать авто с российскими номерами. Уголовная таможенная служба страны показала первый задержанный российский автомобиль. Скорее всего, машину конфискуют и передадут на нужды Украины.

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