Финляндия изменит закон для конфискации квартир у россиян: детали

Правительство Финляндии изменит свое законодательство для того, чтобы иметь возможность конфисковать квартиры у россиян, не уплачивающих взносы. Завтра президент подпишет изменения в закон. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Финляндии.

Финляндия. Фото: из открытых источнков

Как отметили в ведомстве, страна столкнулась с проблемами в Юго-Восточной и Восточной частях страны. Там около 1000 жилищных обществ столкнулись с проблемами из-за несостоятельности российских владельцев квартир переводить членские взносы и другие платежи. Поэтому некоторые жилые комплексы могут объявить банкротство или остаться без отопления, энергии и воды.

"Целью обновления закона о жилищно-строительных компаниях является решение проблем жилищно-строительных компаний и упрощение процедуры приобретения права собственности на жилье. Поправка также призвана обеспечить, чтобы время, необходимое для вручения решения о вступлении во владение за рубежом, не приводило к неэффективности решения", – сказано в сообщении.

В то же время, там отмечают, что взятие в собственность ОСМД требует вручения повестки о выселении. Однако в некоторых случаях захват контроля над ОСМД невозможен, если невозможно вручить сообщения за границей. В частности, в Восточной Финляндии возникли проблемы с доставкой сообщений в Россию. Это ставит в невыгодное положение жилищные компании, вынужденные использовать владение как средство противодействия нарушениям со стороны пайщиков или арендаторов.

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