Финансирование пенсий сократили в начале 2023 года: почему так произошло

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Кравцев Сергей
Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен). Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Телеграмм.
Пенсии. Фото: из открытых источников
По информации пресс-службы ПФУ, 9,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,1 млрд гривен через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО "Укрпочта" на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.
Кроме того, Пенсионным фондом направлено: на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 3,9 млрд грн, на страховые выплаты — 1705,1 млн грн, в том числе 804,7 млн грн — на оплату больничных.
Стоит напомнить, за 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн. В то же время, количество пенсионеров сократилось на 153 196 до 10 687 921 человек.
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Галя
сегодня, 12:12
"Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року" А точно січень 2022? Може все-таки 2023?