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Финансирование пенсий сократили в начале 2023 года: почему так произошло

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм

сегодня, 12:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен). Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Телеграмм.

Финансирование пенсий сократили в начале 2023 года: почему так произошло

Пенсии. Фото: из открытых источников

По информации пресс-службы ПФУ, 9,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,1 млрд гривен через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.

Кроме того, Пенсионным фондом направлено: на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 3,9 млрд грн, на страховые выплаты — 1705,1 млн грн, в том числе 804,7 млн грн — на оплату больничных.

Стоит напомнить, за 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн. В то же время, количество пенсионеров сократилось на 153 196 до 10 687 921 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинском законодательстве может скрывать довольно неприятный "сюрприз" для пенсионеров, в Украине могут урезать часть пенсии, а средства направить на погашение задолженности или выполнение обязательств. Забрать могут до 50% выплаты. 

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Источник: https://t.me/PensFund/776
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Обсуждения

Галя

сегодня, 12:12

"Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року" А точно січень 2022? Може все-таки 2023?

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