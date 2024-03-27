Фильм "20 дней в Мариуполе" установил рекорды просмотров на украинских стриминговых сервисах

Документальная лента "20 дней в Мариуполе", раскрывающая трагедию первых недель осады Мариуполя во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, оказалась на вершине рейтингов просмотров среди украинских стриминговых сервисов. По данным, опубликованным изданием Forbes, лента установила рекорды на платформах Takflix, "Киевстар ТВ", Megogo и Volya TV уже в премьерный уик-энд.

"20 дней в Мариуполе" стал лидером просмотров на украинском стриминге

На Takflix "20 дней в Мариуполе" стал самым популярным фильмом с момента основания сервиса в декабре 2019 года, оставив позади такие известные работы, как "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан.

Такой же успех фильм испытала на "Киевстар ТВ", где она стала рекордсменом за всю историю существования онлайн-кинотеатра, войдя в топ-10 фильмов с наибольшим количеством просмотров среди всего VOD-контента в период с 21 по 24 марта.

На Megogo фильм установил рекорд среди документального кино и стал одним из лидеров общего рейтинга, собрав 21 тысячу просмотров.

"Такой высокий интерес аудитории является выражением глубокого уважения к команде фильма и проявлением поддержки украинского кинематографа," – прокомментировала это явление Валерия Толочина, директор по маркетингу Megogo.

На Volya TV фильм просмотрели примерно 18% пользователей платформы в течение 21-23 марта, что в пять раз превысило количество просмотров других фильмов на сервисе за этот период.

"20 дней в Мариуполе" является документальным свидетельством первых дней осады Мариуполя, исполненное режиссером и фотографом Мстиславом Черновым, фотографом Евгением Малолеткой и продюсером и журналисткой Василисой Степаненко. Создатели стали последними журналистами в городе, документировавшими разрушение Мариуполя российскими войсками в начале конфликта. За свою работу команда была удостоена Пулитцеровской премии, а в 2024 году их работа была отмечена Шевченковской премией, являющейся одной из самых престижных наград в Украине в области культуры и искусства.

Напомним, что документальный украинский фильм "20 дней в Мариуполе" оставил след в истории престижной премии "Оскар" , победив в категории "Лучший полнометражный документальный фильм"