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Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар: подробности

Фильм признан лучшим в категории "Полнометражный документальный фильм"

сегодня, 10:14
Автор:
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Черновалова Кристина
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Мстислав Чернов и его документальный украинский фильм "20 дней в Мариуполе" оставил  след в истории престижной премии "Оскар". Победив в категории "Лучший полнометражный документальный фильм", фильм Чернова не только завоевал внимание мировой общественности, но и стал символом несгибаемой силы духа и борьбы за правду.

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар: подробности

"20 дней в Мариуполе" получил кинопремию "Оскар"

Мстислав Чернов, чьё имя теперь занесено в анналы кинематографической славы, стал первым украинским режиссёром, удостоенным такой высокой награды. Но путь к этому трофею был далеко не из павильонов Голливуда. Сюжет фильма "20 дней в Мариуполе" освещает события начала полномасштабного вторжения, когда РФ начала уничтожать мирные города Украины. 

Соавторы фильма – фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко – вместе с Черновым отправились в Мариуполь в начале полномасштабного вторжения. Их миссия заключалась не в создании кинематографического шедевра, а в документировании жестокости и разрушения. 


Чернов, обращаясь к аудитории во время церемонии, отметил:

"Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал", — сказал Чернов во время церемонии. — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!".

Фильм "20 дней в Мариуполе", рассказывающий о героической борьбе города и его жителей против российского вторжения, стал не просто документальным свидетельством военных преступлений, но и символом несокрушимой украинской стойкости.

Премия BAFTA, которую получил фильм чуть ранее, уже подчеркнула значимость этой киноленты для понимания глобальных конфликтов нашего времени. Но "Оскар" вывел это признание на абсолютно новый уровень, доказав, что искусство – мощный инструмент в борьбе за правду.

В то время как "Оппенгеймер" Кристофера Нолана заслуженно получил звание лучшего фильма, внимание к "20 дней в Мариуполе" подчеркнуло, что кинематограф – это не только развлечение, но и важный социальный комментарий.




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