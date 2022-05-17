Филигранная точность: показали, как украинские защитники уничтожают врага из американских гаубиц М777 (ФОТО)

Находящиеся на передовой украинские защитники уже получили американские гаубицы М777 калибра 155 мм и успешно "испытывают" их мощь на российских оккупантах. В Министерстве обороны Украины показали, как артиллерийское подразделение работает с военной помощью от США.

"Наши артиллеристы уничтожают врага из американских гаубиц М777 калибра 155 мм и освобождают украинскую землю от российских захватчиков. Это мощная разрушительная сила, управляемая математическим расчетом, которая стала важной поддержкой подразделений на передовой. Внезапность, огневая мощь и филигранная точность – качества, присущие высококлассному артиллерийскому подразделению", — говорится в сообщении Минобороны.