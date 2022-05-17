Филигранная точность: показали, как украинские защитники уничтожают врага из американских гаубиц М777 (ФОТО)

Находящиеся на передовой украинские защитники уже получили американские гаубицы М777 калибра 155 мм и успешно "испытывают" их мощь на российских оккупантах. В Министерстве обороны Украины показали, как артиллерийское подразделение работает с военной помощью от США.
"Наши артиллеристы уничтожают врага из американских гаубиц М777 калибра 155 мм и освобождают украинскую землю от российских захватчиков. Это мощная разрушительная сила, управляемая математическим расчетом, которая стала важной поддержкой подразделений на передовой. Внезапность, огневая мощь и филигранная точность – качества, присущие высококлассному артиллерийскому подразделению", — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину едут американские гаубицы M777. Представители министерства обороны Соединенных Штатов обнародовали видеоролик, на котором снято, как нагружается американское оружие — 155-мм гаубицы M777, что будут отправлять военным нашей страны. В Пентагоне опубликовали кадры видео, на котором видно, как артиллерийское оружие грузят в американские транспортные самолеты С-17. При этом американские партнеры отмечают, что такие работы по погрузке артиллерийского оборудования военные проводили на транспортную авиацию еще в прошлом месяце этого года на американской авиабазе March, находящейся на территории штата Калифорния.
Также "Комментарии" информировали о том, что сенат США хочет признать Россию спонсором терроризма. Американские сенаторы зарегистрировали резолюцию, признавшую Россию государством-спонсором терроризма. Соавторами документа являются представитель Демократической партии Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
Украинские защитники работают с американскими гаубицами М777 (фото из открытых источников)