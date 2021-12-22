Федоров: тысячу тысяч смогут получить украинцы, вакцинированные за границей - как это сделать

В Минцифри разработали механизм, который поможет воспользоваться услугой Поддержка и получить тысячу гривен, даже тем, кто сделал две прививки от коронавируса за рубежом. Об этом заявил на брифинге глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает пресс-служба ведомства.



Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Для этого украинцам нужно обратиться к своему семейному врачу, который внесет соответствующие изменения в электронную систему. Алгоритм действий уже отлажен и отработан. После генерации сертификата все украинцы, которые вакцинировались в других странах, смогут также стать участниками государственной программы еПоддержка и получить одну тысячу гривен.



"По всей стране сейчас есть возможность внести семейными врачами информацию о том, что вы получили прививку за границей, в электронную медицинскую систему. После этого человек сможет сгенерировать ковид-сертификат в "ДИИ" и получить услугу. Сегодня есть такой четкий алгоритм", — отметил Федоров.



По словам министра, на сегодняшний день деньги начислены уже 2,3 миллионам украинцев. Из них в настоящее время было израсходовано более 206 млн гривен. Самыми популярными сферами оказались книжные магазины и кинотеатры.



"Однозначные лидеры списка – кино и книги. Это можно было заметить, когда на прошлой неделе самые популярные украинские сайты издательств и кинотеатров подвисали от количества запросов. Это говорит о том, что главную задачу — помощь пострадавшему во время карантина бизнесу — программа еПоддержка успешно выполняет. Чтобы получить средства в этом году на первом этапе, нужно подать заявку в "ДИИ" до 29 декабря", — подчеркнул Министр.





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