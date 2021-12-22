В Минздраве рассказали, как будут работать центры массовой вакцинации на новогодние праздники

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
В Министерстве здравоохранения намерены дать два выходных всем медикам, которые задействованы в массовой вакцинации украинцев от коронавируса. Так, закрытыми пункты вакцинации будут 1 и 2 января 2022 года. Об этом на брифинге в Минздраве заявила заместитель министра Мария Карчевич, сообщают в пресс-службе министерства.
Вакцинация. Фото из открытых источников
Также в Минздраве подсчитали, что за прошлые сутки, 21 декабря, в Украине зафиксировано 6363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни: 534 случая среди детского населения, 208 среди медицинского персонала. Всего с начала вакцинации было проведено всего 27 603 218 прививок.
Для профилактики заболевания в министерстве советуют следить за гигиеной рук, пользоваться дезинфекторами, избегать контакта со всеми, кто имеет кашель или температуру, а при первых признаках болезни обращаться к семейному врачу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости