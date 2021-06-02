Фарс с президентским университетом доказывает, что у нас проблемы с образованностью - Кривонос

Фарс с президентским университетом доказывает,
что у нас проблемы не с образованием будущего, а с образованностью в
современности. Однозначно эта ситуация показала, что путаем сроки и не знаем
слов. Об этом рассказал глава Директората Ассоциации франчайзинга
Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.
Андрей Кривонос (фото из открытых источников)
"Глава государства инициировал создание президентского
университета, который будет готовить специалистов будущего. Министр образования
и науки говорит, что строительство президентского университета в Киеве за три
года будет стоить 7,2 млрд. грн. Создание не равно строительству. Биокластер —
опять исключительно наша выдумка, такого нет в мире. Например, European Cluster
Collaboration Platform среди сотен отраслей, в которых работают кластеры,
только в одной использует приставку био- — биофармация. Говоря об университете,
мы должны предусматривать сотрудничество с уже действующими институтами в мире.
Вопрос: 7,2 млрд. грн мы направляем на биофармацию или просто не знаем значения
нужных слов?", — сказал Кривонос.
По его словам, только в прошлом году впервые за украинскую
историю каждый университет получил государственное финансирование в зависимости
от результатов своей работы — и стимул развиваться динамичнее.
"И буквально месяц назад состоялся запуск Школы
профессионального развития инженеров-конструкторов — совместного проекта
Государственного концерна "Укроборонпром" и Национального
технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.
Игоря Сикорского", Кабмин создал Государственный биотехнологический
институт в Харькове (биокластер снова ...), и еще десятки имитаций оживленного
развития нашего образования без стратегии и понимания потребностей", — добавил
эксперт.
Напомним, по словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, строительство анонсированного государственным главой Владимиром Зеленским "Президентского университета" будет стоить около 7,2 млрд грн. Об этом глава Минобразования сообщил во время форума "Украина 30. Образование и наука".
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