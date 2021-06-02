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Фарс с президентским университетом доказывает, что у нас проблемы с образованностью - Кривонос

Только в прошлом году впервые за украинскую историю каждый университет получил государственное финансирование в зависимости от результатов своей работы

сегодня, 02:29
Автор:

Ольга Чародий

Фарс с президентским университетом доказывает, что у нас проблемы не с образованием будущего, а с образованностью в современности. Однозначно эта ситуация показала, что путаем сроки и не знаем слов. Об этом рассказал глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

Фарс с президентским университетом доказывает, что у нас проблемы с образованностью - Кривонос

Андрей Кривонос (фото из открытых источников)

"Глава государства инициировал создание президентского университета, который будет готовить специалистов будущего. Министр образования и науки говорит, что строительство президентского университета в Киеве за три года будет стоить 7,2 млрд. грн. Создание не равно строительству. Биокластер — опять исключительно наша выдумка, такого нет в мире. Например, European Cluster Collaboration Platform среди сотен отраслей, в которых работают кластеры, только в одной использует приставку био- — биофармация. Говоря об университете, мы должны предусматривать сотрудничество с уже действующими институтами в мире. Вопрос: 7,2 млрд. грн мы направляем на биофармацию или просто не знаем значения нужных слов?", — сказал Кривонос.

По его словам, только в прошлом году впервые за украинскую историю каждый университет получил государственное финансирование в зависимости от результатов своей работы — и стимул развиваться динамичнее.

"И буквально месяц назад состоялся запуск Школы профессионального развития инженеров-конструкторов — совместного проекта Государственного концерна "Укроборонпром" и Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", Кабмин создал Государственный биотехнологический институт в Харькове (биокластер снова ...), и еще десятки имитаций оживленного развития нашего образования без стратегии и понимания потребностей", — добавил эксперт.

Напомним, по словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, строительство анонсированного государственным главой Владимиром Зеленским "Президентского университета" будет стоить около 7,2 млрд грн. Об этом глава Минобразования сообщил во время форума "Украина 30. Образование и наука". 


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