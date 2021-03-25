Facebook планирует создать приложение для заключенных: детали

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Лиза Снисар
Американская компания Facebook Inc. планирует создать отдельный сервис для заключенных The Re-Entry. Сообщается, что новое приложение должно будет помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы в общество. Об этом сообщает Bloomberg 25 марта.
Facebook - фото из открытых источников
Реклама приложения The Re-Entry уже появилась в ленте некоторых пользователей Instagram. Пользователей просят протестировать приложение, позиционирующееся как такое, которое может помочь в "подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества".
В то же время, сейчас рекламу приложения убрали, так как она предназначалась "для внутреннего тестирования". Обычные пользователи не должны были увидеть данное объявление.
Как отмечает издание Bloomberg, компания часто экспериментирует с идеями различных сервисов и приложений, которые впоследствии никогда не реализуются.
Напомним, что ранее стало известно, что Facebook планирует создать новую версию соцсети Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет. Сейчас приложение находится на ранней стадии разработки. У компании пока нет детального плана реализации разработки "Instagram для детей". Однако там отмечают, что в такой альтернативной версии соцсети родители точно должны иметь контроль над аккаунтом ребенка. Отметим, что в связи с действующей политикой социальной сети, детям до 13 лет запрещено пользоваться и регистрироваться в Instagram.
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