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Facebook планирует создать приложение для заключенных: детали

Новый сервис должен помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы

сегодня, 13:24
Автор:

Лиза Снисар

Американская компания Facebook Inc. планирует создать отдельный сервис для заключенных The Re-Entry. Сообщается, что новое приложение должно будет помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы в общество. Об этом сообщает Bloomberg 25 марта.

Facebook планирует создать приложение для заключенных: детали

Facebook - фото из открытых источников

Реклама приложения The Re-Entry уже появилась в ленте некоторых пользователей Instagram. Пользователей просят протестировать приложение,  позиционирующееся как такое, которое может помочь в "подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества".

"Мы изучаем различные способы помочь закрыть пробелы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших приложениях", — заявили в компании и призвали оставить отзыв о приложении.

В то же время, сейчас рекламу приложения убрали, так как она предназначалась "для внутреннего тестирования". Обычные пользователи не должны были увидеть данное объявление.

Как отмечает издание Bloomberg, компания часто экспериментирует с идеями различных сервисов и приложений, которые впоследствии никогда не реализуются.

Напомним, что ранее стало известно, что Facebook планирует создать новую версию соцсети Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет. Сейчас приложение находится на ранней стадии разработки. У компании пока нет детального плана реализации разработки "Instagram для детей". Однако там отмечают, что в такой альтернативной версии соцсети родители точно должны иметь контроль над аккаунтом ребенка. Отметим, что в связи с действующей политикой социальной сети, детям до 13 лет запрещено пользоваться и регистрироваться в Instagram.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-25/facebook-testing-app-for-prisoners-re-entering-society
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