Facebook и Instagram дает зеленый свет на призывы к смерти Путина, Лукашенко и оккупантов

Соцсети Facebook и Instagram приняли решение дать "зеленый свет" пользователям в ряде страна публиковать посты, в которых содержатся призывы к смерти президента РФ Путина, а также самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Также пользователи соцсети могут призывать к насилию против российских солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "Reuters".

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Представитель Meta Platforms пояснил, что на время российского вторжения в Украину было принято решение сделать исключение из правил и разрешить публично выражать призывы к смерти российским оккупантам.

При этом в Meta Platforms пояснили, что это не значит, что также призывы к расправе и насилию можно будет адресовать в сторону обычных граждан России. Исключение касается только Путин и российских оккупационных войск.

Также говорится, что призывы к смерти Путина и Лукашенко будут разрешаться, если при этом пользователи соцсети не будут подробно описывать методы расправы и казни.

Временное изменение политики соцсетей по поводу призывов к насилию против российских оккупантов (кроме военнопленных) касаются таких стран, как: Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

Отметим, 24 февраля российский президент Путин обратился в видеообращении к российскому народу, в котором объявил о начале "военной спецоперации в Украине". По сути это и стало начало открытого военного вторжения РФ в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинская Россия и гитлеровская Германия – эксперт назвал явные параллели.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!