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Facebook и Instagram дает зеленый свет на призывы к смерти Путина, Лукашенко и оккупантов

Социальные сети Facebook и Instagram будут позволять пользователям в некоторых странах публиковать посты, в которых содержатся призывы к смерти Путина, Лукашенко или насилию против российских солдат

сегодня, 09:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Соцсети Facebook и Instagram приняли решение дать "зеленый свет" пользователям в ряде страна публиковать посты, в которых содержатся призывы к смерти президента РФ Путина, а также самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Также пользователи соцсети могут призывать к насилию против российских солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "Reuters".

Facebook и Instagram дает зеленый свет на призывы к смерти Путина, Лукашенко и оккупантов

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Представитель Meta Platforms пояснил, что на время российского вторжения в Украину было принято решение сделать исключение из правил и разрешить публично выражать призывы к смерти российским оккупантам.

При этом в Meta Platforms пояснили, что это не значит, что также призывы к расправе и насилию можно будет адресовать в сторону обычных граждан России. Исключение касается только Путин и российских оккупационных войск.

Также говорится, что призывы к смерти Путина и Лукашенко будут разрешаться, если при этом пользователи соцсети не будут подробно описывать методы расправы и казни.

Временное изменение политики соцсетей по поводу призывов к насилию против российских оккупантов (кроме военнопленных) касаются таких стран, как: Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

Отметим, 24 февраля российский президент Путин обратился в видеообращении к российскому народу, в котором объявил о начале "военной спецоперации в Украине". По сути это и стало начало открытого военного вторжения РФ в Украину.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
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