Путинская Россия и гитлеровская Германия – названы явные параллели

Действия путинской России часто сравнивают с действиями гитлеровской Германии. Специально для издания "Комментарии" директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда обозначил наиболее явные параллели.

Путин-Гитлер. Фото: из открытых источников

Есть ряд очевидных моментов, которые можно увидеть в действиях рашистской России и фашистской Германии. И провести между ними аналогии.

Во-первых, заигрывание значительной части мира с агрессором. То есть, долгое время мир не хотел понимать, признавать, что Путин — агрессор. Так в свое время было с Гитлером. И лишь широкомасштабная война России против Украины открыла глаза многим в западном истеблишменте. И там начали совсем по-другому (но уже по принципу "хватай мешки – вокзал отходит") решать эти вопросы.

Во-вторых, путинская Россия, как и гитлеровская Германия, делала пробу сил. Гитлер делал это с Чехословакией (1938) и Польшей (1939). Путин – в 2008-м, захватив часть территорий Грузии, а в 2014 — захватив украинские Крым и часть Донбасса. Нынешняя Россия, как и Германия 30-40-х годов прошлого века пользовалась тем, что мир был разделен в своем видении ситуации. И не воспринимал ее как явную угрозу. Не было единой позиции даже у США и ЕС. Они и сейчас до конца не едины, но куда более консолидированы, чем ранее.

В-третьих, рашистская Россия, как и фашистская Германия, действует фактически без объявления войны. То, что Кремль называет "специальной военной операцией в Украине" — это полномасштабная война. Мы это ощущаем на себе ежесуточно. Но ни одной понятной миру претензии к Украине Россия так и не выдвинула.

В-четвертых — то, как работает российская пропаганда. Калька с гебельсовской. Ее действия, ее меседжи направлены, прежде всего, на эмоции, на внутреннюю аудиторию. На миллионы россиян, у которых отсутствует критическое мышление. На то, чтобы оправдать любые действия РФ, даже самые варварские.

В-пятых — военные преступления путинской России схожи с военными преступлениями гитлеровской Германии. Бомбардировки мирных объектов, уничтожение мирных граждан, блокада мирных городов, полное игнорирование правил ведения войны и всех международных правил.

Отсюда выплывает пункт шестой, который также уровняет путинскую Россию и гитлеровскую Германию. Это обязательный международный суд, чтобы окончательно вырвать ядовитое жало у РФ.

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