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F-16 перехватили два российских истребителя: что стало причиной

Румынские F-16, которые дежурят в странах Балтии, перехватили два российских истребителя

сегодня, 16:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Румынские F-16, которые приняли дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает командование Воздушных сил Румынии в Facebook.

F-16 перехватили два российских истребителя: что стало причиной

Самолет. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сообщении, румынский отряд Carpathian Vipers был предупрежден Центром авиации НАТО в Уэдеме, Германия. Два неизвестных самолета были замечены над международными водами в зоне ответственности НАТО. В соответствии со стандартными процедурами румынские самолеты F-16 были предупреждены для прояснения воздушной ситуации.


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После перехвата были выявлены как два самолета Су-27, принадлежащие Российской Федерации. "Их благополучно сопроводили к выходу из зоны ответственности Альянса", — сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.

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Источник: https://www.facebook.com/ForteleAerieneRomane/posts/533898342255527?locale=ro_RO
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