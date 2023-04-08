F-16 перехватили два российских истребителя: что стало причиной

Румынские F-16, которые приняли дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает командование Воздушных сил Румынии в Facebook.

Самолет. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сообщении, румынский отряд Carpathian Vipers был предупрежден Центром авиации НАТО в Уэдеме, Германия. Два неизвестных самолета были замечены над международными водами в зоне ответственности НАТО. В соответствии со стандартными процедурами румынские самолеты F-16 были предупреждены для прояснения воздушной ситуации.

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После перехвата были выявлены как два самолета Су-27, принадлежащие Российской Федерации. "Их благополучно сопроводили к выходу из зоны ответственности Альянса", — сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — по мнению представителей Института изучения войны (ISW), Россия готовит новую информационную атаку с целью давления на Запад и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля. Тем временем, российский публицист, живущий за рубежом, Андрей Пионтковский, считает, что, когда украинские военные пойдут в наступление, у них будет вооружение, позволяющее покрыть всю территорию Крыма. О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



