Евростат посчитал, сколько мужчин призывного возраста покинули Украину во время военного положения

Более полумиллиона мужчин призывного возраста уехали из Украины с начала полномасштабного вторжения российских войск. Части из них выезд за границу официально запрещен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет австрийское издание Exxpress со ссылкой на данные Евростата, который является официальным статистическим органом Евросоюза.

Сколько мужчин призывного возраста покинули Украину

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала большой войны из Украины уехали около 6,3 млн. граждан. Однако большинство из них – женщины и дети.

В Евростате утверждают, пишет издание, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, по возрасту подпадающих под призыв.

Однако издание и статистика не уточняет, сколько из этих мужчин уехали легально в качестве родителей троих детей, инвалидов 2 группы или других категорий лиц, имеющих на это право. Также отдельно не считают мужчин, которые могли выехать в ЕС с оккупированных Россией территорий.

Как пишет издание, только в Германию, по данным немецкого МВД, после 24 февраля 2022 года приехал ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 189484 находятся там и сегодня.

Эти данные охватывают только зарегистрированные официально. В МВД Германии считают, что еще 100 тысяч не зарегистрированы и находятся в стране нелегально.

Похожая ситуация в Австрии – туда выехали, по меньшей мере, 14 тысяч украинских мужчин по поддельным документам или пользуясь "услугами" контрабандистов.

Некоторые мужчины заплатили до 10 тысяч долларов за справку, подтверждающую их непригодность к военной службе, пишет автор статьи.

Издание указывает, что для Украины потеря пригодных к военной службе мужчин на второй год войны является серьезной проблемой.

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