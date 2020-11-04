Евросоюз решил наказать Лукашенко и его окружение

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Сергей Медведев
За ситуацией в Беларуси внимательно следил весь мир. Кто-то называл Лукашенко диктатором, кто-то поддерживал его курс на развитие экономики страны и придерживался мнения, что всяческие протесты — не более чем желание Запада свалить "бацьку". Теперь же послы стран-членов Евросоюза одобрили введение визовых запретов и замораживание активов президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских граждан.
"Послы ЕС дали" зеленый свет "заморозке активов и запрете выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов", — передает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Решение о подобных санкциях, предположительно, опубликуют в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 6 ноября.
Напомним, что, ранее Европейский Союз ввел санкции против 40 представителей властей Беларуси. Их назвали ответственными за насилие против протестующих. Александра Лукашенко в списке не было.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинцам, полякам и литовцам запретили въезд в Беларусь, так как, по мнению Александра Лукашенко, они представляют угрозу. А вот о том, что задумал Лукашенко и какие страхи преследуют главу государства-соседа, можно прочитать здесь.
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