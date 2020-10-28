Гражданам Украины запретят въезд в Беларусь, - посол

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Елизавета Черных
Сегодня, в эфире "Громадського радио", посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим сообщил, что белорусские пограничники не будут впускать на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы.
Фото: Чеснок
По его словам, власть Беларуси продолжает считать эти страны угрозой для государства. Однако, посол заявил, что не видит объективных причин данному решению белорусского правительства:
К слову, напомним, что 25 октября истек срок ультиматума оппозиции Беларуси, в котором Александра Лукашенко призвали сложить полномочия. На следующий день местные жители объявили всенародную забастовку.
Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что Александр Лукашенко приказал отчислять студентов, участвующих в акциях протестов против него.
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