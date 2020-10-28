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Гражданам Украины запретят въезд в Беларусь, - посол

Кроме украинцев, белорусские пограничники также не будут впускать в страну литовцев и поляков

сегодня, 16:05
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, в эфире "Громадського радио", посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим сообщил, что белорусские пограничники не будут впускать на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы. 

Гражданам Украины запретят въезд в Беларусь, - посол

Фото: Чеснок

По его словам, власть Беларуси продолжает считать эти страны угрозой для государства. Однако, посол заявил, что не видит объективных причин данному решению белорусского правительства: 

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", — сказал Игорь Кизим. 

К слову, напомним, что 25 октября истек срок ультиматума оппозиции Беларуси, в котором Александра Лукашенко призвали сложить полномочия. На следующий день местные жители объявили всенародную забастовку. 

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что Александр Лукашенко приказал отчислять студентов, участвующих в акциях протестов против него. 


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