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Европа помогает Путину финансировать своих силовиков: эксперт раскрыл подробности

Сейчас крайне важно ввести эмбарго на энергоресурсы, особенно на газ

22 мая 2022, 15:40 comments1592
Автор:

Кравцев Сергей
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Пока не введено полное эмбарго на российские энергоресурсы, особенно на газ, нет смысла говорить о жестких санкциях Европы и всего остального цивилизованного мира против России за ее войну против Украины. Все те санкции, которые введены всего лишь полумеры, на фоне того, какие средства получает Кремль от европейских стран за нефть и газ. В итоге, получая миллиарды евро у Путина не заканчиваются средства, чтобы оплачивать преданность себе со стороны силовиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "НВ" рассказал профессор экономики Мадридской IE Business School Максим Миронов.

Европа помогает Путину финансировать своих силовиков: эксперт раскрыл подробности

Евро. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, торгуя весьма успешно энергоресурсами, у Путина не закачиваются финансовые ресурсы хорошо финансировать труд не только силовиков, но и работников бюджетной сферы.

"Европа продолжает отправлять ему (Ред. Путину) 700-800 млн евро в день, а это позволяет сохранять бюджетный баланс плюс спрос на импорт упал, доллар в страну приходит, но потратить его нельзя", – отметил эксперт.

Он добавляет, отсюда имеем разгадку вопроса: как Путину удается до сих пор сохранять волатильный бюджет и не иметь сложностей с наполнением государственной казны, несмотря на все эти распиаренные санкции и потери на военные действия.

Миронов считает, если Европа действительно заинтересована помочь Украине и усилить давление на путинский режим, полное эмбарго без компромиссов должно быть первым делом введено на покупку российского газа. С нефтью ситуация уже немного проще.

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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/kak-voyna-v-ukraine-povliyaet-na-ekonomiku-rossii-i-mira-ekspert-50242882.html
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