Эвакуация жителей ОРДЛО: что сейчас происходит в Донецке (ВИДЕО)

Сегодня, 18 февраля, главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массовой эвакуации населения в РФ. В Сети начали появляться видео того, что происходит в городах оккупированного Донбасса после данных заявлений. Об этом пишет издание Страна.

Эвакуация в ОРДЛО

На кадрах, которое публикует СМИ в своем Telegram-канале, можно увидеть, как люди толпами выстраиваются у банкоматов. Также можно наблюдать очереди из авто, которые образовались на автозаправочных станциях.

В это же время, спикер Владимира Путина говорит, что не владеет информацией о массовой эвакуации жителей ОРДЛО на территорию Ростовской области РФ.

Советник главы МВД Антон Геращенко, комментируя данную ситуацию с эвакуацией заявил, что "судя по всему готовятся масштабные провокации".





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинские власти срочно закрывают Чернобыльскую зону для туристов. Зону закроют уже с 19 февраля. При этом отмечается, что срок запрета пока не определен. Почему так спешат. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в ООН сделали заявление о военном конфликте в Украине. Антониу Гутерриш считает дипломатию единственным способом для решение ситуации. Также он вісказал обеспокоенность, касаемо наращиванием войск РФ у границ нашей страны. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что футболисты киевского Динамо тоже боятся вторжения РФ. Беньямин Вербич прокомментировал напряженную ситуацию от имени всех легионеров "Динамо". Читайте об этом в нашей статье.

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