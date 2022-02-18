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Эвакуация жителей ОРДЛО: что сейчас происходит в Донецке (ВИДЕО)

Главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массовой эвакуации населения в РФ

сегодня, 19:00
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 18 февраля, главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массовой эвакуации населения в РФ. В Сети начали появляться видео того, что происходит в городах оккупированного Донбасса после данных заявлений. Об этом пишет издание Страна. 

Эвакуация жителей ОРДЛО: что сейчас происходит в Донецке (ВИДЕО)

Эвакуация в ОРДЛО

На кадрах, которое публикует СМИ в своем Telegram-канале, можно увидеть, как люди толпами выстраиваются у банкоматов. Также можно наблюдать очереди из авто, которые образовались на автозаправочных станциях. 

В это же время, спикер Владимира Путина говорит, что не владеет информацией о массовой эвакуации жителей ОРДЛО на территорию Ростовской области РФ.

Советник главы МВД Антон Геращенко, комментируя данную ситуацию с эвакуацией заявил, что "судя по всему готовятся масштабные провокации". 



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинские власти срочно закрывают Чернобыльскую зону для туристов. Зону закроют уже с 19 февраля. При этом отмечается, что срок запрета пока не определен.  Почему так спешат. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в ООН сделали заявление о военном конфликте в Украине. Антониу Гутерриш считает дипломатию единственным способом для решение ситуации. Также он вісказал обеспокоенность, касаемо наращиванием войск РФ у границ нашей страны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что футболисты киевского Динамо тоже боятся вторжения РФ. Беньямин Вербич прокомментировал напряженную ситуацию от имени всех легионеров "Динамо". Читайте об этом в нашей статье. 


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Источник: https://strana.news/news/377617-video-chto-proiskhodit-v-donetske-vo-vremja-massovoj-evakuatsii-v-rossiju.html
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