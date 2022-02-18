Украинские власти срочно закрывают Чернобыльскую зону для туристов: почему так спешат

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Людмила Слободенюк
Стало известно, что с завтрашнего дня, 19 февраля, в Украине закрывают Чернобыльскую зону от любых визитеров. При этом срок такого запрета пока не определен. Об этом решении власти, сообщил член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передает портал "Комментарии".
Чернобыльская зона закрывается для туристов. Фото из открытых источников
В настоящее время Госагентство по управлению зоной отчуждения официально о закрытии пока не объявило.
Напомним, ранее сообщалось о понтонном мосте на реке Припять, установленном военными. Белорусская сторона объяснила его строительство потребностями учений и обещала его разобрать. Ранее западные СМИ писали, что российские войска могут зайти в Украину через белорусскую границу и такой сценарий отражали на картах.
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