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Это война: после атаки Индии на Пакистан появилась информация о погибших и раненых

В результате индийской ракетной атаки по Пакистану погибли по меньшей мере 8 человек. Еще десятки человек ранены и считаются пропавшими без вести

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей

Представитель Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чаухдри выступил с заявлением после того, как в среду Индия нанесла удары по стране. Об этом сообщает Reuters.

Это война: после атаки Индии на Пакистан появилась информация о погибших и раненых

Конфликт между Индией и Пакистаном. Фото из открытых источников

Ахмед Шариф Чаухдри проинформировал, что в результате атаки по Пакистану 8 пакистанцев погибли, 35 получили ранения, а еще двое числятся пропавшими без вести. Перед этим сообщалось, что пострадавших было 25.

В то же время, телеканал News18 сообщил, что в ходе индийский операции "Синдур" 17 террористов были ликвидированы, и еще 60 – ранены.

Отметим, Индия атаковала ракетами Пакистан в трех местах. Пакистан будет отвечать на атаки со стороны Индии. Сообщалось, что громкие взрывы прогремели в пакистанском Кашмире вблизи гор вокруг города Музаффарабад. 

Впоследствии правительство Индии подтвердило удары по 9 пакистанским объектам в рамках операции "Синдур". Там заявили, что действия были целенаправленными и не эскалационными по своей природе. Военные Индии заявляют, что нанесли точные удары по лагерям террористов на территории Пакистана.

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Главе Белого дома задали вопрос об индийских ракетных ударах по территории, контролируемой Пакистаном. 

"Это позор. Мы только что узнали об этом", — сказал президент США журналистам.

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Источник: https://www.reuters.com/world/india-strikes-pakistan-with-missiles-pakistan-says-it-will-retaliate-2025-05-06/
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