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Боевые действия между Индией и Пакистаном: появилась эмоциональная реакция США

Дональд Трамп отреагировал на удары Индии по Пакистану

сегодня, 07:23
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп раскритиковал боевые действия между Индией и Пакистаном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Боевые действия между Индией и Пакистаном: появилась эмоциональная реакция США

Конфликт между Индией и Пакистаном. Фото из открытых источников

Главе Белого дома задали вопрос об индийских ракетных ударах по территории, контролируемой Пакистаном.

"Это позор. Мы только что узнали об этом", — сказал президент США журналистам.

Дональд Трамп заявил, что "люди знали, что что-то произойдет, исходя из прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и веков".                                                                                                                       

"Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", — добавил американский лидер.

Отметим, Индия атаковала ракетами Пакистан в трех местах. Пакистан будет отвечать на атаки со стороны Индии.

Сообщалось, что громкие взрывы прогремели в пакистанском Кашмире вблизи гор вокруг города Музаффарабад.

Впоследствии правительство Индии подтвердило удары по 9 пакистанским объектам в рамках операции "Синдур". Там заявили, что действия были целенаправленными и не эскалационными по своей природе.

Военные Индии заявляют, что нанесли точные удары по лагерям террористов на территории Пакистана.

Издание Reuters, ссылаясь на свои источники, подтвердило, что интенсивные обстрелы и громкие взрывы раздаются в двух приграничных районах индийского Кашмира.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/may/06/pakistan-india-attacks-kashmir-live-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-681a7c1b8f08145062c51ab7#block-681a7c1b8f08145062c51ab7
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