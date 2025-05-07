Боевые действия между Индией и Пакистаном: появилась эмоциональная реакция США

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп раскритиковал боевые действия между Индией и Пакистаном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.
Конфликт между Индией и Пакистаном. Фото из открытых источников
Главе Белого дома задали вопрос об индийских ракетных ударах по территории, контролируемой Пакистаном.
Дональд Трамп заявил, что "люди знали, что что-то произойдет, исходя из прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и веков".
Отметим, Индия атаковала ракетами Пакистан в трех местах. Пакистан будет отвечать на атаки со стороны Индии.
Сообщалось, что громкие взрывы прогремели в пакистанском Кашмире вблизи гор вокруг города Музаффарабад.
Впоследствии правительство Индии подтвердило удары по 9 пакистанским объектам в рамках операции "Синдур". Там заявили, что действия были целенаправленными и не эскалационными по своей природе.
Военные Индии заявляют, что нанесли точные удары по лагерям террористов на территории Пакистана.
Издание Reuters, ссылаясь на свои источники, подтвердило, что интенсивные обстрелы и громкие взрывы раздаются в двух приграничных районах индийского Кашмира.
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