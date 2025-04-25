Возможна ли большая война между Индией и Пакистаном: как это может отразиться на Украине

Индия и Пакистан считают регион Кашмир своей территорией, они контролируют разные части этого района. Спор за землю унес жизни десятков тысяч человек на протяжении последних трех десятилетий. Хотя напряжение между странами спало за последние годы, но стрельба на этой неделе снова привела к эскалации. Стороны уже заявляют о готовности вступить в войну. Какие последствия могут иметь потенциальная война между Индией и Пакистаном? Что это значит для Украины, если конфликт разгорится? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Важно, чтобы Индия не вышла из соглашения 60-х годов

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос сразу заметил, что это не первая война между двумя странами. Было уже три больших войны и множество пограничных столкновений, поэтому в данном случае нет ничего нового.

"Что касается возможной полномасштабной войны, то, по моему мнению, вероятность невысока. Потому что есть много сдерживающих факторов. Ключевой фактор – это то, что стороны обладают ядерным оружием. И этого оружия достаточно, чтобы сиюминутно или достаточно быстро уничтожить огромное количество населения в двух странах. И это не может не сдерживать. Но пограничные стычки возможны. И собственно то, что мы сейчас наблюдаем, в значительной степени говорит о том, что они уже начались. Ключевым вопросом на сегодняшний день является, конечно, вопрос воды для Пакистана. Потому что выход или приостановление соглашения 60-го года значительно усугубляет риски большого конфликта. Я думаю здесь, если найдутся посредники, они должны приложить усилия, чтобы Индия окончательно не вышла из этого соглашения. И чтобы те действия, которые сейчас демонстрирует Индия не стали Casus belli", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается влияния данного конфликта на Украину, то эксперт отметил, что, конечно, в случае его разгорания большое внимание будет приковано к этому региону, но это также создаст дополнительное давление на американцев, которые сейчас хотят как можно скорее закончить войну в Украине. Соответственно, возможно в США уменьшится давление на нас и многое другое может произойти, но это опосредованные действия.

"Если говорить в прямом смысле, то Пакистан продает нам оружие. Индия этого не делает. И, соответственно, нам бы не хотелось, чтобы Пакистан перестал это делать. Если начнется полномасштабный конфликт, то шансы на то, что Пакистан будет продолжать продавать оружие, будут минимальными. К тому же, подобные конфликты требуют от стран определяться, кого они поддерживают. Конечно, большая часть стран, как по аналогии с российско-украинской войной, займут позицию, что они против войны и за мирное урегулирование. Очевидно, что официальная позиция Украины будет примерно такой же. Она не будет отличаться оригинальностью. В нынешних условиях, когда нам нужно сохранить максимум поддержки, для украинской дипломатии будет задача достаточно сложная. Ведь россияне будут очень внимательно следить за заявлениями Киева", – подытожил Игорь Семиволос.

Потенциальная война между Индией и Пакистаном не минует Китай

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран отметил, что эскалация между этими странами продолжается в последние недели, с каждым днем градус напряжения растет.

"Потенциальная война между Индией и Пакистаном – будет иметь серьезные экономические, логистические и геополитические последствия для региона, и это не обойдет Китай. Почему? Ну, во-первых, на фоне тарифной войны это несет им логистические опасности. Китайско-Пакистанский экономический коридор (CPEC) – ключевая часть проекта "Один пояс – один путь", проходит через контролируемую Пакистаном часть Кашмира. Война автоматически ставит эту артерию под опасность. Морские пути через Аравийское море и Гвадар могут также быть заблокированы или стать нестабильными. Кроме того, это ударит по внешней торговле Китая, который является основным торговым партнером обеих стран", – отметил политтехнолог.

Он продолжает, потеря рынков сбыта, нарушение поставок сырья, особенно в Пакистане, проблемы с транзитом в Западную Азию из-за нестабильного региона – далеко не полный перечень проблем. И это все на фоне тарифной войны с США.

"Ну, и будут геополитические последствия. Китай, вероятно, будет вынужден, явно или не явно, занять сторону Пакистана, испортив таким образом окончательно отношения с Индией и их союзниками, а это в свою очередь углубит альянс Индии с США, Британией и Японией. Поэтому Китаю придется надолго отложить мечты о мировой гегемонии, а то, что плохо для Китая, плохо для России, а значит хорошо для Украины. Так что внимательно наблюдаем за ходом событий в этом регионе", – констатировал Виктор Таран.

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