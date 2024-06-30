Эта страна единственная разорвавшая дипломатические отношения с РФ после вторжения: теперь она подписала коммюнике Саммита мира

Владимир Зеленский сообщил, что Федеративные Штаты Микронезии присоединились к итогам Саммита мира и подписали совместное коммюнике, принятое на мирной конференции в Швейцарии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление в Twitter/X президента Украины.



Федеративные Штаты Микронезии подписали коммюнике Саммита мира. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский поблагодарил Микронезию, которая стала очередной страной, оставившей свою подпись под документом по итогам Саммита мира.

"Я благодарен Федеративным Штатам Микронезии за то, что они присоединились к числу миролюбивых наций, подписавших коммюнике первого Саммита мира", — сказал Зеленский.

По словам президента, Международная коалиция, которая поддерживает справедливое окончание войны в Украине на основе принципов Устава ООН, продолжает расширяться. Зеленский заявил, что менее чем через две недели после окончания Саммита мира к коммюнике присоединилось 10 стран.

"Наши мирные усилия основываются на уважении каждой страны, региона и части мира. Каждая миролюбивая нация, уважающая Устав ООН, должна сыграть определенную роль в этих усилиях, направленных на восстановление международного права, защищающего все страны от агрессии и хаоса, а не только Украину", — сказал президент и указал, что уверен в увеличении численности стран-подписантов коммюнике Саммита мира.

Федеративные Штаты Микронезии – это государство, которое находится на западе Тихого океана. Оно обрело независимость в 1986 году от США. Микронезия заключила дипломатические отношения с Украиной в 1999 году. 25 февраля 2022 года президент Микронезии Дэвид Пануэлло выразил солидарность Украине и объявил, что разрывает дипломатические отношения с Россией. Таким образом, Микронезия стала единственной страной после Украины, которая разорвала дипломатические отношения с РФ из-за ее полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько стран подписало совместное заявление по итогам Саммита мира.

Также "Комментарии" писали, что две страны, которые поддержали коммюнике Саммита мира, отозвали свои подписи.