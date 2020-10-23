Это не шутка: за переезд в итальянскую деревню людям готовы заплатить 50 тысяч долларов

Да, оказывается, такое действительно возможно: власти Санто-Стефано готовы заплатить 50 тысяч долларов тому человеку, который согласится переехать в итальянскую деревню. Об этом пишет издание lux.fm.

За переезд в итальянскую деревню людям готовы заплатить. Фото: unsplash

Они сообщают о том, что новый житель деревни будет получать по 8 тысяч евро на протяжении 3 лет. И подвоха в этом никакого нет. Все дело в том, что на данный момент там живет всего 115 людей, и большинство из них старше 65 лет.

Тем не менее, к тем, кто отважится на такое предложение, тоже есть определенные требования. Так, в программе могут принять участие итальянцы в возрасте от 18 до 40 лет, жители стран-членов ЕС или же иностранцы с долгосрочным видом на жительство.

Но самое главное – жить в Санто-Стефано нужно будет не менее 5 лет. И просто сидеть без дела и наслаждаться природой тоже нельзя, потому что необходимо устроиться на работу или же заняться собственным бизнесом. Людям, которые готовы начать здесь свое дело, власти обещают выплатить одноразовый платеж в размере 20 тысяч евро. Стоит также отметить, что заявки принимаются до 15 ноября.

Напомним, в Шотландии ищут человека, который будет пробовать сладости. Border Biscuits сообщила, что им срочно нужен человек, который готов стать дегустатором их сладостей. Заработной платой они его точно не обидят, ведь она составляет 52 тысячи долларов за год (что равно почти 1,4 миллиона гривен). В обязанности работника будет входить дегустация новых видов десертов и сладостей, которым тот потом должен выставить оценку.

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