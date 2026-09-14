Это ли давление со стороны Президента: руководители НАБУ и САП отреагировали на атаку со стороны отстраненного генпрокурора Кравченко



















Руководство НАБУ и САП расценивает последние события вокруг Офиса Генерального прокурора как скоординированную попытку политизировать работу антикоррупционного блока. Во время совместного брифинга директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко ответили на вопрос журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача о возможной причастности к этой атаке Президента Владимира Зеленского или руководителя провластной фракции Давида Арахамии.

Александр Клименко и Семен Кривонос. Фото: скриншот из видео

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал не искать политические заговоры и напомнил, что Глава государства уже продемонстрировал свою официальную позицию, подписав указ об отстранении Руслана Кравченко перед началом пресс-конференции. Чиновник подчеркнул, что правоохранители сталкиваются с мощным медийным давлением, которое координируется через анонимные ресурсы.

"Последние месяцы мы наблюдаем откровенную попытку втянуть нас в политическую повестку, — заметил Семен Кривонос. — Это прямо распространяется по тем же анонимным телеграм-каналам, где распространяется вырванная из контекста из публикаций иностранных медиа отдельные фразы, комментарии представителей нашего украинского истеблишмента".

Он заверил общественность, что антикоррупционные органы действуют исключительно в правовом поле и отказываются становиться инструментом в кулуарных противостояниях.

"Ни в какие политические игры мы не играем, — подчеркнул глава НАБУ. — А эту атаку мы расцениваем, как попытку политизировать. Я просто не хочу давать большие оценки для того, чтобы, скажем, есть процесс уголовный и мы должны четко действовать в его пределах".

В свою очередь руководитель САП Александр Клименко отметил, что ближайшие процессуальные решения продемонстрируют, были ли действия Кравченко личным эмоциональным срывом или частью системного плана. Он пообещал, что рассмотрение мер для всех фигурантов, которым объявили подозрения, будет проходить в максимально прозрачном судебном формате, чтобы общество и пресса самостоятельно оценили важность доказательств. При этом Клименко критически отозвался о методах, которыми действовал Офис генпрокурора.

"Если ты достаешь из рукава дело, не знаю сколько, 10–15-летней давности, — резюмировал руководитель САП, — то, в принципе, выглядит оно недостаточно хорошо. Особенно после операции "Карфаген" по Офису Генерального прокурора".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выехал за пределы страны в рамках официального рабочего визита. По данным информированных источников издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, глава Офиса генпрокурора пересек государственный рубеж в 2:38 ночи, используя служебный автомобиль.