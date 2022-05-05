Это 9 мая для Молдовы станет очень тяжелым: разведке стали известны планы Кремля

Кремль разработал и утвердил четкий план вторжения в Молдову. Датой вторжения может стать 9 мая или один из ближайших дней. Причину в Кремле выбрали такую же, как и перед полномасштабным вторжением в Украину – признание Россией независимости Приднестровья. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "24 канал", со ссылкой на источники в контрразведке.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В разведке считают, что, если России удастся реализовать задуманные планы, то это даст возможность Москве открыть второй фронт на юго-западном направлении. В Кремле мыслят стратегически и хотят, открыв второй фронт, сковывать человеческие ресурсы ВСУ, не давая возможность помочь основным силам обороны с отражением атак противника на юге и востоке. Еще одна задача, которую ставит Кремль – это начать дестабилизацию ситуации на Балканах.

Украинской контрразведке уже известно, что задачу по захвату Молдовы должны будут выполнить российские десантники, которых Россия планирует доставить на самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Вылететь в Приднестровье российские десантники должны будут из аннексированного Крыма. Россия может еще попытаться высадить десант в Белгород-Днестровском и Саратском районах Одесской области. Дальше российские захватчики силой будут пытаться прорваться в Приднестровье.

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