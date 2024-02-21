Есть только одна причина: Данилов прокомментировал ситуацию с блокадой украинской границы

Блокирование границы с Польшей – это читая политика. Вся эта ситуация появилась из-за того, что в Европе приближаются выборы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью телеведущей Наталии Мосейчук.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, в Польше прошли парламентские выборы, а в этом году запланированы еще выборы в Европейский парламент.

"Именно с этим связана ситуация с фермерами. В настоящее время сельскохозяйственное лобби во всех странах достаточно объединено, и таким образом они защищают свои права, как они считают", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина должна заключать договоренности с Евросоюзом и должна обращаться в инстанции объединения для решения проблемы с границей.

Отметим, ситуация на украино-польской границе, где польские фермеры творят настоящий беспредел, заставила жестко высказаться президента Украины. В вечернем обращении 19 февраля Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей "нельзя воспринимать как нечто нормальное". Он акцентировал, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта, поэтому дело не в экономике, а, скорее, в политике. О чем говорит всё более разгорающийся конфликт? Какие есть пути решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — происходящее на польско-украинской границе говорит об определенном конфликте интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине. Стороны пытаются решить эту проблему. Такое заявление в интервью "Украинскому Радио" сделал президент Польши Анджей Дуда.



