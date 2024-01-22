Есть ли в Украине раскол: КМИС представил результаты опроса

Подавляющее большинство наших соотечественников (69%) считает, что украинский народ понемногу преодолевает противоречия и идет по пути к сплоченной политической нации. Это на 34% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи предлагали опрошенным два полярных варианта ответа. Первый - украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Второй – внутренние противоречия среди украинцев только усугубляются, и украинцы идут в раскол.

Отмечается, что в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

После начала войны мысли респондентов кардинально изменились. К концу 2023 года 69% украинцев считали, что страна объединяется, и 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

КМИС также подвязал исследование к языку, на котором украинцы общаются в быту.

Украинцев, придерживающихся мнения об "объединении" в украиноязычной среде на 15% больше, чем в русскоязычной.

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