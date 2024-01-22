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Есть ли в Украине раскол: КМИС представил результаты опроса

69% украинцев не считают, что происходит раскол Украины

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подавляющее большинство наших соотечественников (69%) считает, что украинский народ понемногу преодолевает противоречия и идет по пути к сплоченной политической нации. Это на 34% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Есть ли в Украине раскол: КМИС представил результаты опроса

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи предлагали опрошенным два полярных варианта ответа. Первый -  украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Второй – внутренние противоречия среди украинцев только усугубляются, и украинцы идут в раскол.

Отмечается, что в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

После начала войны мысли респондентов кардинально изменились. К концу 2023 года 69% украинцев считали, что страна объединяется, и 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

КМИС также подвязал исследование к языку, на котором украинцы общаются в быту.

Украинцев, придерживающихся мнения об "объединении" в украиноязычной среде на 15% больше, чем в русскоязычной.

Читайте также на портале "Комментарии" — в начале декабря 2023 года три четверти украинцев (74%) убеждены, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже, если из-за этого война будет продолжаться и будут угрозы сохранению независимости. Доля согласных на поступки выросла до 19%. Об этом свидетельствуют свежие данные опроса КМИС.

Также издание "Комментарии" сообщало – опрос показал, какие вопросы для американцев критически важные: на каком месте война в Украине.




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1361&page=1
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