Если Индия сменит свое название, то другая азиатская страна заберет себе имя «Индия»

Слухи о вероятном переименовании Индии начали распространяться после того, как администрация президента разослала приглашение странам на саммит G20, где вместо привычного слова "Индия" употребила термин "Бхарат". Кроме того, парламент Индии должен собраться на специальную сессию в период с 18 по 22 сентября, где может принять резолюцию по изменению названия.



Пакистан может изменить название страны на Индия

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Такие сообщения вызвали оживленные дискуссии не только в Индии, но и за ее пределами. В частности, это касается соседней с Индией страны — Пакистан, где намекнули на возможность отстаивать свое право на название "Индия". Аргумент, выдвинутый Пакистаном, состоит в том, что название "Индия" исторически указывало на регион реки Инд, часть которого расположена в пределах границ Пакистана.

Напомним, что название Бхарат – это официальное название Индии на языке хинди. В первой статье Конституции Индии отмечено, что "Индия, то есть Бхарат является союзом штатов". Ожидается, что если произойдут изменения, то в конституции будет указано "Бхарат, который был Индией, является союзом штатов". Таким образом, правительство Индии хочет продолжить процесс деколонизации страны. Бывший спикер парламента Самитра Махаджан утверждает, что первоначальное название страны было Бхарат и только британцы стали называть ее Индией.

Следует отметить, что официально представители правительства Индии не сообщали о намерениях изменить название страны. Однако процессы деколонизации в азиатской стране продолжаются уже много лет. Ранее страна изменила названия таких городов, как Калькутта на Колката, Бомбей на Мумбаи и другие.

Также "Комментарии" писали, аналитики Outlook India подсчитали, сколько миллиардов потратит Индия на изменение своего названия.