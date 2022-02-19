Эскалация обостряется: что на самом деле происходит на Донбассе и чего добивается Россия

Эскалация на Донбассе нарастает. За сутки происходит столько обстрелов, сколько ранее за 2-3 недели. Под ударом – мирные жители. С оккупированных территорий проводится эвакуация населения в Россию. Мужчин от 18 до 55 лет – мобилизуют. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Украинская армия будет воевать уже не с 1 и 2 Армейскими корпусами мнимых "ДНР" и "ЛНР", а с реальной русской армией

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что в последние дни, действительно, резко активизировались боевые действия на линии разграничения. И не только.

"Украинские позиции обстреливаются из крупнокалиберного оружия. Под обстрелами оказались детский сад, жилые дома. Происходят подрывы внутри ОРДЛО, явно проводимые российскими спецслужбами. Эскалация началась после призыва Госдумы к Путину признать т.н. Л-ДНР. Окончательное решение – за российским президентом", – отмечает Манько.

Он подчеркивает, что по одному из сценариев – большая открытая война между Россией и Украиной начнется именно с Донбасса.

"Для этого украинскую армию спровоцируют на полномасштабные военные действия – как ответ на обстрелы. Но даже в их отсутствие – оккупанты устраивают самообстрелы и эвакуацию мирного населения. Проводят мобилизацию. При таком раскладе Путин вполне может признать Л-ДНР, объявить о поддержке этих т.н. "республик". И тогда украинская армия будет воевать уже не с 1 и 2 Армейскими корпусами мнимых "ДНР" и "ЛНР", а с реальной русской армией, – поясняет Владимир Манько. – Все и так знают о присутствии в ОРДЛО российских военных. Но в случае реализации указанного сценария Россия уже не будет скрывать этот факт. Казус белли для начала большой войны с Украиной по всем направлениям будет иметь место. Чтобы не допустить этого сценария Украине вместе с партнерами, следует очень тщательно просчитывать все последствия и действовать соответственно".

Нам нужна активная позиция и факты фиксации преступлений россиян и их наемников против мирного населения

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что Украина сейчас проходит сложный период.

"На нас идёт давление со всех сторон, чтобы принудить сесть за стол переговоров с так называемыми "лидерами" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Это тот рубикон, который мы не должны перейти. Переговоры и уговоры с помощью вереницы политиков со всех концов планеты не удались. Решили перейти на нагнетание и давление провокациями. Интересно, что в самых Л-ДНР не все поддерживают эвакуацию. В том числе, потому что опасаются обстрелов колон, везущих детей, женщин и стариков в Ростов. Да и сами россияне, похоже, не понимают, куда им принимать беженцев. Губернатор края даже обратился к правительству РФ и Путину с просьбой помочь и выделить средства на временное содержание убежавших с ОРДЛО, – отмечает эксперт. – В этой ситуации наш президент молчит. И это напрягает и украинские политэлиты, и простых граждан".

По словам Светланы Кушнир, от предчувствия войны больше всего сейчас страдает украинская экономика. И, если допустить, что вторжение случится, то обвал мы остановить не сможем.

"Сейчас должен быть четкий единый план действий. И озвучить его обязан именно президент Зеленский, – подчеркивает эксперт. – Чтобы все знали, ЧТО делаем в такой напряжённой ситуации. А чиновники на местах не несли ахинею и не делали хаотичных действий".

Для РФ же, продолжает Светлана Кушнир, именно сейчас имеется окно возможностей "продавить" Минские соглашения в своей трактовке. И россияне попробуют это использовать.

"Максимум – введут войска на территорию ОРДЛО. Но и это будет уже требовать ответных санкций. Как видим, США и Великобритания к этому готовы, а вот представители ЕС, похоже, нет. Они верят, что с Путиным еще можно договорится. И у них на первом месте – экономическая выгода, тогда как у украинцев – безопасность, – поясняет эксперт. – Президент Зеленский сегодня должен выступить на конференции по безопасности в Мюнхене. Показательно, что там не будет представителей РФ. Но она уже забила информпространство своей точкой зрения на события. И эта точка зрения для Украины – вредоносна. Нам нужна активная позиция и факты фиксации преступлений россиян и их наемников против мирного населения. Следует сохранять спокойствие, не идти на переговоры с кремлевскими марионетками, добиваться реальных отвода войск и тишины".

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