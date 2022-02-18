Эвакуация детей из Донбасса в РФ: у Зеленского жестко отреагировали

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сделала заявление, что метод принудительного вывоза детей из оккупированного Донецкого региона на российскую территорию — возможная провокация России и именно эта страна будет нести ответственность за возможные последствия. Об этом министерша говорила на брифинге в пятницу, 18 февраля.

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

По словам Ирины Верещук, Россия, используя повод эвакуации, забирает детей – сейчас эти данные проверяются, но вывозят детей с временно оккупированных территорий Донецкого и Луганского регионов и везут в Ростовский и другие регионы.

"Я хочу сразу сказать – это может быть и цель может быть – провокация. И сразу хочу сказать, если, не дай Бог, что-нибудь случится и Россия каким-то образом будет что-то объяснять, полная ответственность за то, что сейчас происходит на временно оккупированной территории, особенно с гражданским населением, по международному гуманитарному праву лежит на Российской Федерации", – резюмировала руководительница Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что главнокомандующий ВСУ записал обращение на фоне ситуации в ОРДЛО. По словам Залужного, армия Украины не планирует никаких наступательных операций, ведь они могут привести к многочисленным жертвам населения. Главнокомандующий ВСУ добавил, что даже сейчас, во время активного обстрела боевиками украинских позиций, военные Объединенных сил будут отвечать только в случае угрозы личному или гражданскому составу.

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