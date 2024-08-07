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Еще одна страна заявила о разрыве дипотношений с Украиной: что происходит

Нигер вслед за Мали объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной

сегодня, 07:08 comments1278
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Кравцев Сергей

Нигер объявил, что "немедленно" разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в "поддержке террористических групп" после нападения повстанцев-туарегов на колонну российской Группы Вагнера в Мали. Правительство Мали считает Украину причастной к нападению. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Al Arabiya".

Еще одна страна заявила о разрыве дипотношений с Украиной: что происходит

Нигер. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Нигер, где власть захватила военная хунта, налаживающая связи с Россией, также объявил о "направлении в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с целью принятия решения по украинской агрессии".

Читайте также на портале "Комментарии" — переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. Бамако обвиняет Киев в поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в коммюнике малийской хунты.

В пресс-службе Министерства управления территориями и децентрализации этой африканской страны обнародован соответствующий документ. 

Кроме того, спикер переходного правительства Мали полковник Абдулай Майга опубликовал выдержку из коммюнике в своем Twitter-аккаунте (X). Малийская сторона заявляет, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов якобы признал роль Киева в тяжелом поражении от туарегов 25-27 июля сил ВС Мали и российских "вагнеровцев", которых дружественное к Москве Бамако привлекает для усиления своей армии.

Малийская хунта также считает, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности в Мали".

Также издание "Комментарии" сообщало – Мали выполнила просьбу России: о чем свидетельствует разрыв дипломатических отношений с Украиной.




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