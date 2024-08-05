Одна из стран заявила о разрыве дипотношений с Украиной

Переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. Бамако обвиняет Киев в поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в коммюнике малийской хунты.

Повстанцы туареги в Мали. Фото: из открытых источников

В пресс-службе Министерства управления территориями и децентрализации этой африканской страны обнародован соответствующий документ.

Кроме того, спикер переходного правительства Мали полковник Абдулай Майга опубликовал выдержку из коммюнике в своем Twitter-аккаунте (X).

Малийская сторона заявляет, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов якобы признал роль Киева в тяжелом поражении от туарегов 25-27 июля сил ВС Мали и российских "вагнеровцев", которых дружественное к Москве Бамако привлекает для усиления своей армии.

Малийская хунта также считает, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности в Мали".

Бамако считает, что таким образом Украина будто бы вмешивается в дела Мали.

В документе пишется, что "после тщательного изучения ситуации переходное правительство Республика Мали подчеркивает, что действия украинской власти являются нарушением суверенитета Мали, уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осуждены сами по себе и являются явной агрессией".

Поэтому, заявляет хунта, она решила "немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной" и поручить "компетентным судебным органам" изучить замечания Юсова и Пивоварова.

Кроме того, в коммюнике переходного правительства Мали звучат стандартные и традиционные кремлевские нарративы о якобы "нацистском режиме" в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожение вагнеровцев в Мали: как ситуация повлияет на войну в Украине.



