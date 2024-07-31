Уничтожение вагнеровцев в Мали: как ситуация повлияет на войну в Украине

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Slava Kot
Повстанцы-туареги в Мали нанесли удар по российским наемникам из "Группы Вагнера". Около сотни вагнеровцев были убиты, а еще десятки оказались в плену. Полковник и военный комментатор Сергей Грабский рассказал, могут ли российские потери в Африке повлиять на войну в Украине.
Повстанцы в Мали уничтожили группу вагнеровцев. Фото из открытых источников
Сергей Грабский считает, что поражение россиян в Мали только имиджево и не повлияет на ситуацию на войне в Украине. По его словам, в Африке ликвидировали небольшую группу вагнеровцев, которая может быть заменена другими россиянами.
Также Грабский отмечает необходимость Украины сохранять нейтралитет в отношении туарегов-повстанцев.
По словам военного комментатора, россияне могут использовать любую украинскую официальную поддержку туарегов, заявив, что Украина поддерживает экстремистские движения.
Больше о влиянии уничтоженных в Мали вагнеровцев на войну в Украине читайте в нашем материале: "Что значит удар по вагнеровцам в Африке: действительно ли Путин ослабит наступление в Украине".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мали ликвидировали командира вагнеровцев, который вел бои в Бахмуте и Соледаре.
Также "Комментарии" писали, что туареги предложили передать Украине пленных бойцов из "ЧВК Вагнер".
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