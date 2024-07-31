Уничтожение вагнеровцев в Мали: как ситуация повлияет на войну в Украине

Повстанцы-туареги в Мали нанесли удар по российским наемникам из "Группы Вагнера". Около сотни вагнеровцев были убиты, а еще десятки оказались в плену. Полковник и военный комментатор Сергей Грабский рассказал, могут ли российские потери в Африке повлиять на войну в Украине.



Повстанцы в Мали уничтожили группу вагнеровцев. Фото из открытых источников

Сергей Грабский считает, что поражение россиян в Мали только имиджево и не повлияет на ситуацию на войне в Украине. По его словам, в Африке ликвидировали небольшую группу вагнеровцев, которая может быть заменена другими россиянами.

"Пусть даже было уничтожено 100 российских наемников. То есть это всего 10% от того количества россиян, которых мы ежедневно уничтожаем на фронте. Это небольшой эпизод, который в то же время очень хорош, ведь каждый погибший враг, не стреляющий в нашу сторону – это хорошая вещь, но исходя из масштабов, параметров и ставящихся задач – это никоим образом не повлияет на действия российской армии на украинско-российском фронте", — считает военный эксперт.

Также Грабский отмечает необходимость Украины сохранять нейтралитет в отношении туарегов-повстанцев.

"Те, кто уничтожил "вагнеровцев" – это туареги, которые провозгласили своей страной Азавад. Кочевники, которые хотят иметь непонятно какую страну. Поэтому Украина должна быть очень осторожна с этим вопросом. Осторожными нужно быть еще и потому, что эти туареги в свое время декларировали такие понятия как исламский джихад, являющийся частью ИГИЛ и других террористических группировок", — говорит Грабский.

По словам военного комментатора, россияне могут использовать любую украинскую официальную поддержку туарегов, заявив, что Украина поддерживает экстремистские движения.

Больше о влиянии уничтоженных в Мали вагнеровцев на войну в Украине читайте в нашем материале: "Что значит удар по вагнеровцам в Африке: действительно ли Путин ослабит наступление в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мали ликвидировали командира вагнеровцев, который вел бои в Бахмуте и Соледаре.

Также "Комментарии" писали, что туареги предложили передать Украине пленных бойцов из "ЧВК Вагнер".