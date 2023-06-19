Еще одна страна заговорила о возможности военного нападения со стороны РФ

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Кравцев Сергей
Россия может осуществить военное нападение на Швецию. К такому выводу пришел Комитет по обороне парламента Швеции. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает шведский телеканал "SVT".
Угроза нападения РФ на Швецию. Фото из открытых источников
В парламентском докладе отмечается, что хотя основная часть российской армии сейчас задействована в Украине, нельзя исключать нападения на Швецию.
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По информации СМИ, в докладе представлена новая оборонная доктрина Швеции, главным фундаментом которой есть членство в НАТО. Ранее же шведы не делали акцент на сотрудничество с НАТО, говорилось только о приоритете сотрудничества с другими северными странами и ЕС.
Напомним, Швеция пытается укрепить свою оборону и передала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. вопрос о полноценном присоединении Швеции к НАТО застопорился из-за позиции Турции и Венгрии, которые пока что отказываются ратифицировать заявку на вступление Швеции в альянс.
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Также издание "Комментарии" сообщало – что произойдёт на саммите в Вильнюсе – какое предложение Украине озвучит НАТО.
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