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Еще одна страна заговорила о возможности военного нападения со стороны РФ

Швеция хочет как можно быстрее присоединиться к НАТО, чтобы минимизировать риски нападения со стороны РФ

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия может осуществить военное нападение на Швецию. К такому выводу пришел Комитет по обороне парламента Швеции. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает шведский телеканал "SVT".

Еще одна страна заговорила о возможности военного нападения со стороны РФ

Угроза нападения РФ на Швецию. Фото из открытых источников

В парламентском докладе отмечается, что хотя основная часть российской армии сейчас задействована в Украине, нельзя исключать нападения на Швецию.


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"Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной", – считают в Комитет по обороне парламента Швеции.

По информации СМИ, в докладе представлена новая оборонная доктрина Швеции, главным фундаментом которой есть членство в НАТО. Ранее же шведы не делали акцент на сотрудничество с НАТО, говорилось только о приоритете сотрудничества с другими северными странами и ЕС.

Напомним, Швеция пытается укрепить свою оборону и передала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. вопрос о полноценном присоединении Швеции к НАТО застопорился из-за позиции Турции и Венгрии, которые пока что отказываются ратифицировать заявку на вступление Швеции в альянс.

Читайте также на портале "Комментарии" — не только F-16: Швеция объявила об обучении украинских пилотов на своих истребителях.

Также издание "Комментарии" сообщало – что произойдёт на саммите в Вильнюсе – какое предложение Украине озвучит НАТО.




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Источник: https://www.svt.se/
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