Еще одна страна заговорила о возможности военного нападения со стороны РФ

Россия может осуществить военное нападение на Швецию. К такому выводу пришел Комитет по обороне парламента Швеции. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает шведский телеканал "SVT".

Угроза нападения РФ на Швецию. Фото из открытых источников

В парламентском докладе отмечается, что хотя основная часть российской армии сейчас задействована в Украине, нельзя исключать нападения на Швецию.

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"Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной", – считают в Комитет по обороне парламента Швеции.

По информации СМИ, в докладе представлена новая оборонная доктрина Швеции, главным фундаментом которой есть членство в НАТО. Ранее же шведы не делали акцент на сотрудничество с НАТО, говорилось только о приоритете сотрудничества с другими северными странами и ЕС.

Напомним, Швеция пытается укрепить свою оборону и передала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. вопрос о полноценном присоединении Швеции к НАТО застопорился из-за позиции Турции и Венгрии, которые пока что отказываются ратифицировать заявку на вступление Швеции в альянс.

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