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Еще одна страна строит забор на границе с Россией

Финляндия строит забор на общей границе с Российской Федерацией.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

Финляндия завершает строительство первого участка забора на своей границе с Россией. Это происходит через несколько недель после вступления страны в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Еще одна страна строит забор на границе с Россией

Забор на границе с Россией. Фото из открытых источников

В прошлом году правительство Финляндии решило строить ограждение на границе с Россией. Таким образом, северная страна хочет себя защитить от возможного вторжения или провокаций со стороны России после вступления в НАТО. В первую очередь, Финляндия ожидает, что Россия может усилить отправку мигрантов в страну.


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Ограждение из колючей проволоки должно охватить около 200 километров общей границы с Россией в наиболее критических участках. Высота забора будет около трех метров. Ожидается, что проект завершится в 2026 году. Руководитель проекта Исмо Курки отмечает, что забор не имеет целью остановить какое-либо вторжение, однако ограждение будет иметь оборудование для наблюдения.

"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остается стабильной на данный момент. Но в этой полностью измененной ситуации безопасность Финляндия должна иметь надежный и более независимый пограничный контроль", — говорит генерал пограничной службы Яри Толпанен.

Напомним, что Польша и страны Балтии уже начали возводить заборы на своих границах с Россией и Беларусью после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерство иностранных дел России резко критикует вступление Финляндии в НАТО.

Также "Комментарии" писали о неожиданной роли Венгрии на войне в Украине. Виктор Орбан мог разрешить поставки оружия через территорию своей страны.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/apr/14/russia-ukraine-war-live-pentagon-leak-suspect-to-appear-in-court-on-friday-eu-adds-wagner-to-sanctions-list#top-of-blog
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