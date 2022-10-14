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Еще одна страна, ранее лояльная к России, отказалась от карты "Мир"

Шри-Ланка рискует остаться без российского туризма

сегодня, 15:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха россиян. Теперь у российских туристов возникнут проблемы с расчетами на курортном острове. Центральный банк Шри-Ланки больше не будет принимать российскую платежную систему "Мир" для операций на территории страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу CBSL в Twitter.

Еще одна страна, ранее лояльная к России, отказалась от карты "Мир"

Шри-Ланка зависит от туризма в зимний сезон. Фото: из открытых источников

В Центральном банке Шри-Ланки не скрывают, что к такому решению их подтолкнули санкции США.

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", что подтверждается МИД Шри-Ланки, Центробанк не в состоянии положительно рассмотреть на данном этапе просьбу об использовании карты "Мир" в банковской системе", — говорится в сообщении.

Все это значит, что власти Шри-Ланки, которые очень заинтересованы в развитии туризма, переживающего непростые времена из-з пандемии коронавируса, вынуждены отказать россиянам в обслуживании.

Отметим, ранее на такой же шаг в сентябре пошли банки Турции, где тоже прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций США.                                                                                                                                                                                                                           

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Источник: https://twitter.com/CBSL/status/1580591295621632000
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