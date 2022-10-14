Еще одна страна, ранее лояльная к России, отказалась от карты "Мир"

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Кравцев Сергей
Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха россиян. Теперь у российских туристов возникнут проблемы с расчетами на курортном острове. Центральный банк Шри-Ланки больше не будет принимать российскую платежную систему "Мир" для операций на территории страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу CBSL в Twitter.
Шри-Ланка зависит от туризма в зимний сезон. Фото: из открытых источников
В Центральном банке Шри-Ланки не скрывают, что к такому решению их подтолкнули санкции США.
Все это значит, что власти Шри-Ланки, которые очень заинтересованы в развитии туризма, переживающего непростые времена из-з пандемии коронавируса, вынуждены отказать россиянам в обслуживании.
Отметим, ранее на такой же шаг в сентябре пошли банки Турции, где тоже прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций США.
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