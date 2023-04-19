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Еще одна страна ЕС против продовольствия из Украины: что происходит

Вслед за Польшей, Венгрией и Словакией Болгария временно запретила импорт продовольствия из Украины

сегодня, 12:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, однако он не распространяется на транзитные товары. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "BNR".

Еще одна страна ЕС против продовольствия из Украины: что происходит

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

"Основная причина состоит в том, что за последний год, вопреки идее так называемых "коридоров солидарности", значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов" со стороны других стран, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса", — заявил Гылыб Донев.


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Он высказал надежду, что "Брюссель услышит и поймет позиции" таких стран-членов ЕС, как Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии, и переосмыслит свою позицию.

Глава болгарского правительства подчеркнул, что Болгария остается солидарной с Украиной, но "банкротство болгарских сельхозпроизводителей ничем не будут способствовать ее делу".

Пока нет информации о том, как долго будет действовать временный запрет на ввоз продуктов питания из Украины. Решение по этому направлению правительство должно принять сегодня на заседании.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия зернового соглашения. Так, 17 апреля страна-агрессор вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Параллельно с этим экспорт украинского зерна и продовольствия начали блокировать Польша, Венгрия и Словакия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".




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Источник: https://bnr.bg/shumen/post/101811551/zabraniha-vnosa-na-hrani-ot-ukraina
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:13

Брудні гроші і брудне зерно від Зла - така пекельна православна подяка. Співробітництво з Росією буде благодатними часами на згадку. Злу і нападати не треба - завалити тіньовою контрабандою. За неї податки не сплачені, відшкодування ПДВ за хабарі отримано, гроші в Офшор-95 перераховані.


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