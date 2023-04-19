Еще одна страна ЕС против продовольствия из Украины: что происходит

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, однако он не распространяется на транзитные товары. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "BNR".

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

"Основная причина состоит в том, что за последний год, вопреки идее так называемых "коридоров солидарности", значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов" со стороны других стран, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса", — заявил Гылыб Донев.

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Он высказал надежду, что "Брюссель услышит и поймет позиции" таких стран-членов ЕС, как Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии, и переосмыслит свою позицию.

Глава болгарского правительства подчеркнул, что Болгария остается солидарной с Украиной, но "банкротство болгарских сельхозпроизводителей ничем не будут способствовать ее делу".

Пока нет информации о том, как долго будет действовать временный запрет на ввоз продуктов питания из Украины. Решение по этому направлению правительство должно принять сегодня на заседании.

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