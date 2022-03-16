Еще одна попытка президента заставить США услышать Украину: чего теперь ждать от Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 16 марта перед Конгрессом США. Среди прочего, попросил ввести более жесткие санкции против России, ее экономики и олигархов; о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной и предоставлении нам мощных систем ПВО, включая С-300; призвал ВСЕ американские компании покинуть рынок РФ; закрыть американские порты для российских товаров. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это выступление и его возможные последствия.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Запад, несмотря на позорные действия российской армии в Украине, не желает сам входить в открытый военный конфликт с обладающей ядерным оружием РФ

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай отмечает, что выступление Зеленского перед американским Конгрессом по своему содержанию мало чем отличалось от подобных перед другими парламентами – британским, польским, канадским, Европарламентом.

"Но поскольку это был именно американский парламент (а США играют главную скрипку в предоставлении нам помощи, в том числе военной), президент Украины был более принципиален в вопросе соответствующих требований, – считает эксперт. – Потому настойчиво озвучивал важность закрыть воздушное пространство над Украиной, дать нам авиацию, мощные средства ПВО и так далее. Ведь то же торможение с передачей авиации или даже, по сути, не решение этого вопроса в пользу Украины – дает нам право укорять западных политиков в нерешительности. И Зеленский правильно акцентирует на этом внимание. И во время своих ежедневных выступлений перед нацией, и во время интервью, и во время подобных сегодняшнему обращений – к политическим элитам той или иной страны. Он подчеркивает, что они мало делают для поддержки Украины в это страшное время".

При этом, продолжает Валентин Гайдай, со стороны Запада есть финансовая и военная поддержка Украины, есть санкционное давление на РФ. Но всё это могло бы быть намного шире, мощнее.

"Да, США выделили нам свыше 10 млрд долл поддержки. Да, выделяют средства ЕС, МВФ и так далее. Да к нам идут амуниция, топливо, гуманитарка, медикаменты, определенные виды вооружения отовсюду. Да, это вклад в нашу победу и поддержание нашего государства. Но, повторюсь, укоры со стороны Зеленского – объяснимы", – считает эксперт.

По его мнению, вряд ли это выступление подтолкнет наших международных партнеров действовать более активно. Передать нам те же советские системы ПВО С-300 или закрыть небо даже над отдельной частью Украины.

"Запад, несмотря на позорные действия российской армии в Украине, на то, что захватчики без поддержки с воздуха давно были бы разбиты, не желает сам входить в открытый военный конфликт с обладающей ядерным оружием РФ. А закрытие неба (со сбиванием российских самолетов и ракет соответствующими силами и средствами НАТО) означало бы именно это. Так что такого шага даже после пламенных обращений Зеленского ждать вряд ли стоит, – говорит Валентин Гайдай. – Думаю, мы продолжим получать средства ПВО, но, скорее всего, не такие мощные, как хотелось бы. Продолжится также поддержка нашей экономики, финансовой системы. Будет гуманитарная помощь. Но Запад далек от чего-то более существенного. От предоставления нам более мощных средств обороны. Впрочем, не будем забегать наперед. Проскальзывает информация, что мы можем получить те же дроны-убийцы и прочее вооружение – как наступательное, так и оборонительные. Исходя из того, что война приняла затяжной, позиционный характер, Запад будет смотреть на развитие ситуации. И не станет предпринимать радикальных действий, если сама РФ не вынудит к этому усилением агрессии. А вот санкции будут нарастать постоянно".

Важно то, что наш президент предложил американцам, если они не хотят закрыть небо, предоставить нам соответствующие системы ПВО

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний обращает внимание, что всегда выступления президентов Украины перед Конгрессом США были знаковыми событиями для Украины – как знак искренних отношений между двумя дружественными нациями. Сегодня же, когда украинцы встали на защиту не только своего государства, но и западной цивилизации, выступление президента Украины Зеленского стало событием для Конгресса и собственно американского народа, уверен он.

"Выступление украинского лидера – это целостная речь перед друзьями и союзниками, оказывающими неоценимую помощь нации, воюющей за нашу и их свободу. При этом США делают многое, но не всё. И это – главный лейтмотив выступления нашего президента", – акцентирует эксперт.

По его словам, для нас во время войны важны вопросы "закрытого неба", предоставления возможности передать самолеты из Польши в Украину, продолжение оказания технической и военной поддержки.

"Важно то, что наш президент предложил американцам, если они в силу непонятных Украине причин не хотят закрыть небо, предоставить нам соответствующие системы ПВО. Важно и то, – продолжает Юрий Подорожний, – что мы обратились к Конгрессу не с инфантильной позицией, а исходя из реалий – предоставить альтернативу, которая необходима для того, чтобы мы могли окончательно разбить врага и одержать победу на российским оккупантом".

Без эмоций не обошлось, отмечает эксперт.

"Перед началом выступления конгрессмены устроили овации украинскому народу-победителю в лице президента. Потому что и в Америке понимают – эта война для украинцев справедлива и народна, а это значит, что нация показала свою способность побеждать, – поясняет Юрий Подорожний. – Не меньше эмоций у конгрессменов вызвали и кадры разрушенных городов и сел Украины, удостоверяющие всю лживость и коварство России как страны, заслуживающей угасания как нации – и исключения ее из мирового цивилизационного процесса. Потому что террор и терроризирование стран, наций и отдельных людей, жажда разрушения и смертей – это природная черта России".

Эти эмоции всколыхнули весь мир, благодаря высокопрофессиональной контратаке Украины в информационной войне, уверен эксперт. Они заставили не только защищаться Россию и закрывать главные в современном мире каналы распространения информации – соцсети, но и формировать круг друзей Украины. В том числе благодаря адекватному ситуации информированию народов мира о злодеяниях Кремля в Украине – при искренней поддержке этих злодеяний со стороны россиян.

"В своем выступлении президент не меньше внимания уделил и финансовой поддержке Украины, важности санкций и бойкота России в торговле и экономике. Важно, что Зеленский не выглядел просителем, – подчеркивает Юрий Подорожний. – Потому что украинцы уверены в том, что мы победим при любых обстоятельствах, но быстрее – при активной поддержке США. И потому что главное, в чем мы нуждаемся – это даже не оружие или финансы, а – свобода и независимость, которую завоевывает сейчас украинский народ-победитель!".

Читайте также на портале "Комментарии" — в МВД рассказали, какой торг оккупанты могут устроить вокруг "ЛДНР".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!