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Елизавета Черных
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сегодня Одесская область покинула "красную" карантинную зону и перешла в "желтую". Об этом пишет "УНИАН".
Еще одна область покидает "красную" зону карантина - фото из открытых источников
Так, начиная с сегодня, 25 апреля, регион ослабляет карантинные ограничения. Отныне здесь будет разрешена работа ТРЦ, заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий. В области начинают действовать правила "желтой" зоны.
Сообщается, что регион находился в "красной" зоне с 23 марта. По состоянию на сегодня в Одесской области обнаружили 841 новый случай заражения коронавирусом, а также зафиксировали 13 смертей от его последствий.
В "красной" зоне эпидемической опасности остаются столица, а также 11 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.
Напомним, что по словам нардепа, руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, есть две главные причины, почему некоторые области до сих пор "красные". Самой сложнорешаемой и одновременно зависящей от всех проблем является соблюдение необходимых ограничений.
Радуцкий утверждает, что украинцы массово не следуют карантинным правилам, вследствие чего коронавирус получает дальнейшее распространение. Как пример политик приводит Киевскую и Житомирскую области.
Карантином пренебрегают многие владельцы магазинов, кафе и ресторанов. Не выполняется даже необходимый минимум — ношение защитных масок или респираторов.
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