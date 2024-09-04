logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Еще одна компания отозвала благотворительное пожертвование на восстановление "Охматдета"
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна компания отозвала благотворительное пожертвование на восстановление "Охматдета"

"Укргидроэнерго" отозвала 5 миллионов гривен, предназначенных для "Охматдета"

сегодня, 13:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

ЧАО "Укргидроэнерго" решило отозвать 5 миллионов гривен, которые ранее были предоставлены Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" для восстановления после ракетного обстрела Киева. Компания отметила, что возврат средств связан с отсутствием гарантий их целевого использования.

Еще одна компания отозвала благотворительное пожертвование на восстановление "Охматдета"

Еще одна компания отзывает деньги из «Охматдета

В ответе на запрос журналистов "Комментариев", в "Укргидроэнерго" сообщили, что совместно с Первичной профсоюзной организацией филиала "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" перечислила 5 миллионов гривен в Благотворительный фонд "Охматдет-здоровое детство" для оказания неотложной помощи пострадавшим и восстановления больницы . Однако на этапе выбора подрядной организации для восстановления больницы возникли многочисленные вопросы законности проведенной конкурсной процедуры. Это привело к отмене конкурса и открытию нескольких уголовных производств.

"Укргидроэнерго" объяснило, что решение об отзыве средств было принято после того, как стало известно, что получивший средства Благотворительный фонд "Охматдет-здоровое детство" не может гарантировать их целевое использование.

“Учитывая, что БО "БФ "Охматдет – здоровое детство" не может гарантировать целевое использование благотворительной помощи, ПВО Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС обратилось с письмом к БО "БФ "Охматдет – здоровое детство" о возвращении благотворительной помощи в размере 5 000 000, 00 грн”, — отметили в компании.

Еще одна компания отозвала благотворительное пожертвование на восстановление ”Охматдета” - фото 2

Несмотря на это компания подтвердила свою готовность выступить благотворителем для "Охматдета" в будущем, но только после завершения всех проверок и проведения новой, прозрачной конкурсной процедуры на избрание подрядной организации.

Этот случай не одинок. Ранее другая крупная украинская компания, "Укрнафта", также отозвала 5 миллионов гривен, предназначенных для "Охматдета". Причина была аналогичной: отсутствие детального плана использования и неопределенность с целевым назначением финансирования.

Ранее "Комментарии" также писали, что представители "Автострады" отметили, что средства для восстановления Охматдета, перечисленные ими через платформу UNITED24, остаются доступными и проблем с ними нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости