Еще одна компания отозвала благотворительное пожертвование на восстановление "Охматдета"

ЧАО "Укргидроэнерго" решило отозвать 5 миллионов гривен, которые ранее были предоставлены Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" для восстановления после ракетного обстрела Киева. Компания отметила, что возврат средств связан с отсутствием гарантий их целевого использования.

Еще одна компания отзывает деньги из «Охматдета

В ответе на запрос журналистов "Комментариев", в "Укргидроэнерго" сообщили, что совместно с Первичной профсоюзной организацией филиала "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" перечислила 5 миллионов гривен в Благотворительный фонд "Охматдет-здоровое детство" для оказания неотложной помощи пострадавшим и восстановления больницы . Однако на этапе выбора подрядной организации для восстановления больницы возникли многочисленные вопросы законности проведенной конкурсной процедуры. Это привело к отмене конкурса и открытию нескольких уголовных производств.

"Укргидроэнерго" объяснило, что решение об отзыве средств было принято после того, как стало известно, что получивший средства Благотворительный фонд "Охматдет-здоровое детство" не может гарантировать их целевое использование.

“Учитывая, что БО "БФ "Охматдет – здоровое детство" не может гарантировать целевое использование благотворительной помощи, ПВО Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС обратилось с письмом к БО "БФ "Охматдет – здоровое детство" о возвращении благотворительной помощи в размере 5 000 000, 00 грн”, — отметили в компании.





Несмотря на это компания подтвердила свою готовность выступить благотворителем для "Охматдета" в будущем, но только после завершения всех проверок и проведения новой, прозрачной конкурсной процедуры на избрание подрядной организации.

Этот случай не одинок. Ранее другая крупная украинская компания, "Укрнафта", также отозвала 5 миллионов гривен, предназначенных для "Охматдета". Причина была аналогичной: отсутствие детального плана использования и неопределенность с целевым назначением финансирования.

Ранее "Комментарии" также писали, что представители "Автострады" отметили, что средства для восстановления Охматдета, перечисленные ими через платформу UNITED24, остаются доступными и проблем с ними нет.