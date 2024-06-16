logo

BTC/USD

66594.01

ETH/USD

3561.32

LTC/USD

79.46

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ЕС запрещает чипсы с популярным вкусом из-за вреда для ДНК: в Украине они до сих пор разрешены
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС запрещает чипсы с популярным вкусом из-за вреда для ДНК: в Украине они до сих пор разрешены

Европейский Союз запрещает жидкий дым, который производители используют в качестве ароматизатора копчения в продуктах.

сегодня, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После серии научных исследований Европейский Союз запрещает восемь искусственных ароматизаторов дыма, в том числе и те, которые используют в чипсах со вкусом бекона. Запрет на эти чипсы и другие продукты приняли из-за генотоксичности ароматизаторов дыма, которая может вызвать изменения клеточного генетического материала, в частности приводить к раку.

ЕС запрещает чипсы с популярным вкусом из-за вреда для ДНК: в Украине они до сих пор разрешены

В ЕС запрещают жидкий дым, который используют в чипсах со вкусом бекона

В апреле 2024 года страны-члены ЕС поддержали предложение не продлевать разрешение на восемь ароматизаторов дыма, которые используются во многих продуктах для придания им вкуса копченого. После периода постепенного отказа эти вещества будут полностью запрещены в ЕС.

Ароматизатор дыма образуется путем конденсации обыкновенного дыма и удаления из него вредных элементов, например смол. Помимо натурального способа пищевая индустрия научилась создавать жидкий дым искусственно. Независимо от метода жидкий дым добавляют в продукты для улучшения их вкусовых свойств, а также цвета.

Однако исследования Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA) подтвердили генотоксичность ароматизаторов дыма и их возможную способность вызывать рак. Новые выводы EFSA рассмотрели все страны ЕС, которые окончательно согласились запретить жидкий дым, а также продукты, которые используют его как ароматизатор, например чипсы со вкусом бекона.

По новым правилам ароматизаторы, которые используются как традиционные заменители копчения в таких продуктах, как ветчина и сыры, будут запрещены через пять лет. А ароматизаторы дыма, которые добавляются для дополнительного вкуса в такие продукты, как супы, чипсы и соусы, ЕС полностью запретит за два года.

Менеджер из компании Sensient Flavors, занимающейся производством ароматизаторов для пищевых продуктов и напитков Джереми Маричез, считает, что запрет позволит создать более здоровые варианты еды для потребителей.

"Примером являются мясо, рыба или сыр, где жидкие ароматизаторы дыма использовались для придания цвета, текстуры и влияния на микробиологическую стабильность наряду со вкусом. Эти вызовы могут предложить новые возможности для разработки более чистых альтернатив", — сказал Маричез.

Отметим, что в Украине жидкий дым не подпадает под запрет и используется во многих продуктах со вкусом мяса и копчения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине появились чипсы со вкусом женских и мужских половых органов.

Также "Комментарии" писали о подростке, умершем после того, как съел один чипс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fastcompany.com/91136146/smoky-flavoring-ban-bacon-potato-chips-snacks-eu-cancer-risks
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости