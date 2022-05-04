ЕС снова бьет по российским банкам и нефти: почему это важно – поможет ли это остановить войну

Евросоюз представил шестой пакет санкций против России, в рамках которого отключит новые банки от системы SWIFT, введет меры по ответственным за дезинформацию, а также постепенный отказ от российской нефти. Эксперты оценили эти решения, а также действия коллективного Запада на третьем месяце российско-украинской войны.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Позиция коллективного Запада на третьем месяце войны намного более проукраинская и антироссийская, чем была до 24 февраля

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ называет шестой пакет санкций, пожалуй, одним из самых масштабных на данный момент.

"При этом надо понимать, что любая санкционная политика имеет длительный характер, работает по принципу сжимающейся пружины. В этой модели много "тактов" (если воспользоваться физическим термином, где "такт" – одна из частей общего процесса). Думаю, в итоге мы увидим более десяти "тактов". То есть, еще как минимум четыре санкционных пакета", – прогнозирует эксперт.

По его словам, задача санкций не столько в том, чтобы заставить РФ что-то сделать, сколько – заставить что-то не сделать.

"Не перейти к еще более жесткому этапу эскалации войны. Мы думаем – куда жестче? Но если рассуждать рационально, к сожалению, у ужасов войны нет предела. И Запад пытается эти ужасы ограничивать теми же санкциями, не давай перейти войне на более бесчеловечный уровень. Плюс задача санкций – нанесение российской экономике максимального ущерба, чтобы ценник войны для РФ был как можно больше, а возможности продолжать ее – как можно меньше", – поясняет Алексей Кущ.

Он акцентирует, что энергетическое эмбарго, которое входит в новый пакет санкций, не моментальное и пока лишь частичное (не для всех стран ЕС, с определенными временными рамками).

"Но оно и не может быть полным в контексте энергетической безопасности самого Евросоюза, – уверяет эксперт. – Да, у нас призывают ввести полное и быстрое эмбарго на импорт углеводородов из РФ. Но если ЕС пойдет на такой шаг, это будет означать серьезный экономический кризис для него самого, рецессию. В итоге у Евросоюза будет меньше возможности помогать Украине, в том числе деньгами. К тому же, такой шаг породит колоссальные проблемы в социальной сфере. И тогда общественное мнение, которое работает не только через систему ценностей, но и через уровень жизни, может качнуться в сторону недовольства".

В той же Франции, напоминает Алексей Кущ, как показали последние президентские выборы, более 40% поддерживает Марин Ле Пен, выступающую за нормализацию отношений с Россией. А около 60% поддерживает действующего президента, пошедшего на второй срок – Эмманюэля Макрона, занимающего проукраинскую позицию (если условно поделить по маркеру войны).

"И нам нужно, чтобы сторонников Ле Пен во Франции, аналогов подобных политиков и их сторонников в Германии, Италии, в других странах ЕС – становилось как можно меньше. А сторонников проукраинского курса – как можно больше. Потому к тем же санкциям надо подходить рационально. И понимать, что тотальное эмбарго сейчас невозможно, т.к. Европа пока не нашла полной замены российским энергоносителям", – поясняет эксперт.

Что касается отключения новых банков от системы SWIFT (по некоторым данным, речь идет даже о "Сбербанке) – это сильное решение, уверен Алексей Кущ. Ведь с учетом тех банков, что уже отключены, более 50% валютных депозитов россиян могут стать технические недоступны.

Эксперт резюмирует:

"Если подытожить – позиция коллективного Запада на третьем месяце войны намного более проукраинская и антироссийская, чем была до 24 февраля, до полномасштабного вторжения РФ в Украину. И в этом плане значительную роль сыграла сильная, в каком-то роде даже харизматичная позиция президента Украины Владимира Зеленского. Ряд его выступлений перед парламентами многих стран производил серьезное впечатление на европейских и не только политиков. Но решающую роль, безусловно, сыграла общая позиция украинского народа, его сопротивление российской агрессии, героизм. Всё-таки, в отличие от ряда азиатских стран, Европа – это общность, где ценности превалируют над меркантильными интересами. И в данном случае система ценностей заставила Европу действовать более решительно в поддержке Украины".

Чем быстрее будут введены самые жесткие санкции, тем быстрее закончится война и меньше потерь понесет Украина

Политический эксперт Денис Гороховский акцентирует, что каждый новый пакет санкций ослабляет Россию. И с каждым последующим пакетом санкции становятся всё серьезнее.

"В этом, несомненно, заслуга украинского дипломатического корпуса. В то же время мы видимо, что война в Украине расколола европейский политикум, – отмечает эксперт. – Есть несколько стран, которые уже в открытую пытаются саботировать принятия любых коллегиальных решений стран ЕС. Уверен, что у подобных действий будут свои последствия для руководства этих стран".

Что же касается Украины, сегодня нам выгодно любое ужесточение санкций в отношении РФ, подчеркивает Денис Гороховский.

"В феврале-марте американские и европейские дипломаты оправдывали поэтапность санкций необходимостью иметь какие-то "козыря" для переговоров с Россией (в виде дополнительных ограничений). Но сегодня можно с уверенностью говорить, что пришло время выкладывать карты на стол, – уверен эксперт. – И чем быстрее будут введены самые жесткие санкции, тем быстрее закончится война и меньше потерь понесет Украина".

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