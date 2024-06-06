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ЕС склоняются к тому, чтобы поддержать идею США: Украина может получить 50 млрд долларов

Страны Евросоюза обсудили американский план финансовой помощи Украине

сегодня, 10:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министры финансов стран Евросоюза во время онлайн-встречи рассмотрели предложение США предоставить многомиллиардный кредит для Украины за счет доходов от замороженных российских активов, но окончательное решение будет принято после саммита Большой семерки (G7). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на ирландского министра Паскаля Донохью, председательствующего на заседаниях министров финансов еврозоны.

ЕС склоняются к тому, чтобы поддержать идею США: Украина может получить 50 млрд долларов

Доллары. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что его коллеги в странах ЕС твердо поддерживают необходимость помочь Украине. До конца месяца они соберутся еще раз, чтобы оговорить план G7.

Согласно идее, которую будут обсуждать на саммите Большой семерки 13-15 июня, будущие доходы от российских активов должны стать основой для кредита, который предоставят Украине. Проценты, срок погашения и размер кредита еще обсуждаются, но его сумма может составить до $50 млрд.

По данным источников Politico, во время встречи министров финансов обсуждался в основном американский план, хотя у Евросоюза есть альтернативное предложение. Согласно ему ЕС может самостоятельно предоставить кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 трлн евро.

Трое собеседников издания сказали, что идея Евросоюза обсуждалась не слишком активно, потому что министры все же склоняются к американскому плану.

Поскольку большинство российских активов находятся на территории Евросоюза, от него зависит реализация этого плана. Он должен бессрочно заморозить российские активы (сейчас это делается каждые полгода) и гарантировать, что доход от них будет использован на обслуживание кредита.

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