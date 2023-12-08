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ЕС до сих пор импортирует 50% сжиженного газа: сколько денег ежемесячно поступает в бюджет РФ

ЕС ежемесячно покупает у россиян сжиженного газа на миллиард долларов

сегодня, 13:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спустя почти два года после полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны продолжают импортировать российский арктический сжиженный природный газ в рекордных объемах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и коалиции Business4Ukraine.

ЕС до сих пор импортирует 50% сжиженного газа: сколько денег ежемесячно поступает в бюджет РФ

Российский сжиженный газ. Фото: из открытых источников

"В отличие от Соединенных Штатов, ЕС до сих пор не вводил никаких санкций в отношении импорта СПГ. В результате ЕС остается пунктом назначения для 50 процентов российского экспорта СПГ и ежемесячно направляет в РФ более 1 миллиарда долларов", — отмечается в отчете.


Эксперты подробно описали, как СПГ теперь стал основным российским ископаемым топливом, которое закупает ЕС.

Новый анализ распространения российского ископаемого топлива показал продолжающийся и неустанный импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС.

"Россия почувствовала всплеск доходов от экспорта СПГ, особенно потому, что ее СПГ остается без санкций ЕС. С декабря 2022 года по октябрь 2023 года половина российского экспорта СПГ на общую сумму 8,3 млрд евро была направлена на рынок ЕС", — отмечают аналитики.

Покупателями российского СПГ являются до десятка европейских стран. Но ключевыми импортерами являются Бельгия, Испания и Франция, на которые вместе приходится 88 процентов российского импорта СПГ в ЕС за последние 10 месяцев.

"Порты ЕС получают более 200 партий с российского завода Ямал СПГ в год. Объем импортируемого СПГ сейчас настолько значителен, что превзошел другие виды российского ископаемого топлива", — отмечается в отчете.

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Источник: https://razomwestand.org/en/article/new-report-carbon-war-accounting-global-proliferation-russian-fossil-fuels
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