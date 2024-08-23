Ермак заинтриговал ожиданиями от встречи Зеленского с премьером Индии

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Кравцев Сергей
Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди будет иметь конкретные результаты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает "India Today".
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава Офиса президента также подчеркнул, что важно, чтобы отношения Украины и Индии активно развивались. Но в то же время должна быть четкая позиция по агрессии РФ против нашей страны и пути к справедливому миру на основе Формулы мира.
Отметим, сегодня, 23 августа, в канун Дня Независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с визитом. Это первый в истории визит главы правительства Индии в Украину. То есть, Моде впервые приехал в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В Киеве индийский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этой поездки Моди побывал в Польше.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина хочет использовать визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев, чтобы попытаться склонить страну к более нейтральной позиции по отношению к российской агрессии, в частности, учитывая последний визит Моди в Москву, совпавший с ударом РФ по детской больнице Охматдет в Киеве. Об этом пишет агентство AP, со ссылкой на мнения западных аналитиков.
Также издание "Комментарии" сообщало – премьер Индии сделал заявление о мире перед визитом в Украину.
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