СМИ узнали, на что рассчитывает Киев после визита Моди в Украину

Украина хочет использовать визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев, чтобы попытаться склонить страну к более нейтральной позиции по отношению к российской агрессии, в частности, учитывая последний визит Моди в Москву, совпавший с ударом РФ по детской больнице Охматдет в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство AP, со ссылкой на мнения западных аналитиков.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Официально с обеих сторон сообщалось, что визит будет сосредоточен на укреплении экономических связей и сотрудничестве в оборонной, научной и технологической областях.

Но аналитики говорят, что этот визит также может быть попыткой заставить Индию занять более нейтральную позицию по поводу войны РФ против Украины, пишет AP.

В частности, они вспоминают поездку Моди в Россию 8-9 июля, которая совпала с российскими ракетными ударами по больнице Охматдет, что вызвало резкую критику со стороны президента Владимира Зеленского. Украинский лидер назвал встречу Моди "большим разочарованием" и "сокрушительным ударом по мирным усилиям" после того, как индийский лидер был замечен в объятиях российского диктатора Владимира Путина.

Поездка Моди в Украину показывает, что Индия "пытается уравновесить ситуацию" после того, как ее обвинили в "расположенности к России", сказал Кэй Си Сингх, эксперт по стратегическим вопросам и бывший дипломат.

Несмотря на давление Запада, Нью-Дели воздерживается от осуждения вторжения России или голосования против него в резолюциях ООН. Индия избегает того, чтобы стать на какую-либо из сторон и призывает Украину и Россию разрешить конфликт путем диалога.

"Визит Моди в определенной степени призван показать, что стратегическая ориентация Нью-Дели остается внеблоковой, и таким образом сохранить баланс в его внешней политике", — сказал Дерек Гроссман, индийско-тихоокеанский аналитик корпорации RAND.

По мнению экспертов, Зеленский вряд ли поднимет тему встречи Моди с Путиным, по крайней мере, публично. Но визит Моди в Москву и индийско-российские отношения будут "сильным оттенком" его поездки в Украину, даже если об этом прямо не упоминается в публичных заявлениях, считает Читидж Баджпаи, исследующий Южную Азию в мозговом центре Chatham House.

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