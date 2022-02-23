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Эрдоган высказался о непростом выборе между Украиной и Россией

Президент Турции заявил, что Турция не может выбирать между Украиной и Россией

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за украино-российского противостояния Анкара оказалась перед непростым выбором – с одной стороны – Россия, со второй – Украина. С обеими странами налажено тесное сотрудничество. Поэтому ближайшее время Турция не планирует вводить санкции против РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Daily Sabah".

Эрдоган высказался о непростом выборе между Украиной и Россией

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган отметил, политические, военные и экономические отношения Турция одинаково выстроила, как с Россией, так и с Украиной. Разорвать отношения с одной из стран, соответственно, отказавшись от сотрудничества с другой страной, Анкара не хочет.

Что касается возможных действий в отношении России, то президент Турции заявил, что "шаги необходимо делать деликатно". 

Эрдоган отметил, что в информационном пространстве много слухов о том, что военные действия могут привести к резкому скачку стоимости газа. В это же время звучат предупреждения, что вентиль на газопроводе может быть и вовсе перекрыт. Президент Турции считает, что такие заявления нужно брать во внимание перед тем, как делать какие-либо действия.

По словам Эрдогана, турецкая делегация пытается провести переговоры с российской стороной, чтобы уже по итогам принимать то или иное решение. 

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Источник: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-to-preserve-ties-with-russia-ukraine-to-de-escalate-tensions
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