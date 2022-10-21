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Эрдоган вновь хочет поговорить с Зеленским и Путиным: названа тема диалога

Президент Турции Эрдоган вновь планирует обсудить с Зеленским и Путиным тему переговоров

сегодня, 12:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни намерен вновь намерен провести телефонный разговор с президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Во время переговоров вновь ключевой темой может стать возобновление мирного переговорного процесса. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Anadolu".

Эрдоган вновь хочет поговорить с Зеленским и Путиным: названа тема диалога

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Во время общения с журналистами турецкий лидер заявил, что официальная Анкара не теряет надежды на прямой разговор между президентами РФ и Украины. По его мнению, проигравшей стороны у мира не будет.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента в вопросе диалога с украинской стороной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским — ред.), поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", — отметил Эрдоган.

Стоит отметить, что в среду, 19 октября, состоялся телефонный разговор украинского и турецкого лидеров. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он обсудил со своим коллегой вопросы безопасности, обмена пленными, зерновой сделки. По данным официальной Анкары, Реджеп Эрдоган готов предложить любой необходимый вклад для того, чтобы восстановить безопасность Запорожской АЭС и в целом – для прекращения войны путем переговоров между Киевом и Москвой. Эксперты оценили эксклюзивно для издания "Комментарии" результаты этих переговоров, а также позицию Турции на данном этапе российско-украинской войны.




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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D
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